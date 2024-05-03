限時精選美食　等你發掘

現時出街食飯或購物，大家緊守的宗旨就是平靚正又抵食，趁餐廳和品牌推出各式限時優惠，又或趁節日推出各式限時中西美點，美食選擇相當多元化，想食得抵，其實好簡單。

午市套餐買三送一

打工仔出街吃午飯，閒閒地都過百，有3間分店的美式餐廳推出全新主餐牌，當中包人氣回歸的招牌黃金墨西哥脆、鮮蝦牛肉果沙律、自家製肉丸意粉和番茄忌廉牛扒粒寬條麵等，新口味有紅菜頭沙律、芝士漢堡蝴蝶粉、升級版三重芝士焗通粉、雞肉芝士忌廉寬條麵、牛油龍蝦墨西哥玉米卷和慢煮牛肋骨配牛肉濃湯墨西哥薄餅拼盤等。全新的下午茶餐則於星期一至五供應，新推的2道菜午市套餐有炸魚薯條、慢烤BB豬排骨或烤墨西哥夾餅等主食，即日至5月10日的星期一至五，指定會員可享午餐限時買三送一優惠，客人亦可即場免費登記為會員，享用優惠。

美味咪走「雞」

軟滑的海南雞一向受港人歡迎，連鎖的粥麵專門店分階段推出3款不同口味的滑雞菜式。去骨海南雞配秘製油飯，雞肉蘸黑豉油、甜辣醬和薑蓉享用，原汁原味。麻椒醬油雞配頭抽撈粗，辣中帶辣又惹味。至於喇沙去骨海南雞配湯河，鮮甜微辣有層次，3款套餐也可揀選配頭抽撈粗、秘製油飯或湯河。由即日至5月6日店子推出限時優惠，客人可用開心價享用麻椒醬油雞配秘製油飯套餐，同時間，加HK$3可將餐飲升級至椰汁紅豆冰。

外賣優惠

趕時間大多買外賣醫肚，外賣速遞品牌因應母親節推出多款新品及優惠。品牌和小籠包專門店合作，於5月3日至6月30日推出鮑魚雞髀肉小籠包，5月10日至12日更有限量的時尚外賣包包，為母親送上驚喜。客人亦可於外賣平台訂購不同的母親節套餐，如米線店於5月10日開始推出的鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人參湯米線，5月2日至22日的特選壽司盛，5月3日至6月2日可於指定餐廳用7折選擇7吋芝士蛋糕，以及中式餐飲集團的澳洲龍蝦‧燕窩‧鮑魚宴及北京樓的填鴨，蝦球玉帶外賣套餐，連鎖餅店於現時至5月5日前訂購主題蛋糕，會有88折早鳥。同時間，客人於現時至5月12日在平台指定餐廳下單及選擇外賣自取，最高可享6折優惠。

滋補花膠

俗語話女人唔補好易老，花膠專門店於母親特別推出新品和花膠優惠。新出的即食花膠湯系列，有花膠椰子木瓜燉竹絲雞及花膠鮑魚雞湯，前者清甜滋潤，後者分量十足。方便的即食無花果雪耳燉雪梨，只要打開蓋便可享用，最啱繁忙的都市女士。因應母親節，品牌推出3款花膠禮優惠，指定的盒裝野生深海花膠筒、皇牌花膠筒和皇牌花膠，最底有76折優惠價。

花香四溢

女士對於收花，總會感到驚喜。銅鑼灣花卉主題餐廳於5月1日至12日推出餐飲價惠，經典雙人套餐和歡聚分享套餐內有麻辣田螺、香草烤三黃雞、人氣壽喜燒牛肉意粉和秘製A4和牛肉眼等菜式，客人惠顧上述2個套餐，可獲自家出品的花茶。享用櫻花主題的雙人限定下午茶或經典雙人金枝玉葉花園下午茶，又或是指定套餐，於現場選購母親節花束，即場享有85折優惠價。

周初之選

通常星期一或星期二，餐廳的人流總有點疏落。有餐飲集團旗下的3間在中環的餐廳推出周初限定菜單Plated，於5月6日至28日逢星期一至二推出優惠價的3至6道菜晚餐，中古風紐約意大利餐廳就有人氣的香辣伏特加忌廉通心粉，阿根廷扒房就供應12安士黑安格斯牛扒，川菜食府就有彈牙的宮保蝦球，菜式都適合和朋友分享。為愛酒之人度身訂的Cork.by Plated，每月會有間餐廳提供免酒品服務費，歡迎客人訂座用餐時自帶葡萄酒，5月首間推行的就是米芝蓮一星法國餐廳，感覺更抵。

平食海味菜

矜貴的鮑參翅肚，價錢高企。不過現時來到銅鑼灣的潮菜餐廳，就可抵食價享用。餐廳現正推出晚市特價套餐，客人惠顧晚市紅燒魚翅、紅燒燕窩、厚菇焗鮑魚和厚菇炆海參套餐，可按人數從20款的自選不同數量的菜式，當中包括滷水拼盤、魚露浸花甲、川椒雞頸肉和香煎韭菜粿等美食，感覺抵得多。現時的午市亦有供應此套餐，價錢更平。同時間，餐廳推出近款下午茶，客人可揀選大紅袍、單樅茶、普洱或鐵觀音，邊品嘗邊配傳統的潮州小食，最是寫意。