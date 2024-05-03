連詩雅四肢纖瘦唔似懷孕7個月　陳家樂擔心要求咁樣做

懷孕7個月的藝人連詩雅與導演彭秀慧今日（3日）出席美容活動，連詩雅四肢仍然纖瘦，她稱體重已達人生高峰，現時不敢上磅：「上個月中磅過，重咗10磅左右。」被指上圍升Cup最明顯，她笑言：「呢個幾開心，都係我人生高峰。（老公陳家樂好開心？）冇，佢冇乜留意，佢只係知我整個人都大份咗。我初期食得太多，體重升得好快，依家就會食得精啲，會揀高蛋白質嘅食物，咁就可以長胎而唔會長落媽咪度，我都好緊張，因為我唔想肥太多，但又想BB健康，BB依家係中碼BB，所以都好感恩。除咗食高蛋白質食物，我都有做運動，我盡量行1個鐘路，一星期幾次。」

講到她從背後看完全不似孕婦，令老公大為擔心，她直言：「佢叫我着啲衫要盡量顯到個肚，我明白，但我覺得最緊要係有型。佢又問我搭車時可唔可以攞個肚出嚟，因為我個肚佗得比較低，所以着鬆身衫時唔係好顯肚，我去銀行或搭車時都畀人懷疑我係咪有咗。原來銀行有條隊係咪孕婦，我問職員係咪孕婦可以優先，佢露出疑惑嘅眼光，我即時挺起個肚畀佢睇，有時搭地鐵企得耐條腰好攰，我有時坐關愛座都唔好意思，我都會刻意凸個肚出嚟。」

問到何時停工，連詩雅希望可以做到最後，預產期預7月中，她坦言仍未準備嬰兒用品：「啲贊助商好好，會送啲大件嘢畀我，奶粉同尿片都有人贊助，睇吓有冇朋友送啲環保嘅嘢畀我重用。」至今她仍未公布BB性別，她笑言用品統一買白色，計劃多做兩次產檢後才公布。見她今日腳踏兩吋半高的粗跟鞋，她稱老公已禁止她穿斗零踭：「我每次出門口，佢都會叫我小心，又話記得叫同事扶你，佢今日要開工，否則佢都會陪我，咁我都想佢有工開，賺多啲奶粉錢。」而在台上當連詩雅透露還有2個半月預產時，台下的KOL反應愕然，因大家都看不出她已懷孕7個月。