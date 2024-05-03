同媽咪High Tea 午後Chill歎
2024年05月03日 17:00
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踏入5月，可以說整個月都是屬於媽咪的，孝順仔女莫不趁機約媽媽食餐好，如果媽咪喜愛High Tea，就不要錯過今次介紹幾間人氣餐廳供應的下午茶，當中有的與奢華茶葉品牌聯乘，有的則與美妝護膚品牌合作，讓媽咪細味午後時光之餘，由內靚到外！
優雅歎
位於金鐘的歐陸及亞洲風味Fusion餐廳與世界奢華茶葉品牌Tea Forte合作於即日至5月31日期間推出、以清淨身心為主題推出的「森淨茶韻」下午茶套餐（兩位用），帶來多款別具創意的鹹甜美點。餐廳行政總廚峰師傅精選茶葉品牌的茶葉及香料，炮製出香茅雞肉迷你漢堡、煙三文魚麥包多士、慢煮龍蝦卷及豬肉腸甜椒鹹酥等。甜點方面則有造型突出的蘋果黃莓醬玫瑰撻、香橙肉桂焦糖燉蛋、有營又茶香撲鼻的博士茶啫喱奶凍、雜莓芭菲雲呢拿布丁等。峰師傅更特別為英式鬆餅自製玫瑰士多啤梨果醬以及絕配的凝脂奶油，大家還可以優惠價加配靚靚的「瑰麗物語」或清爽的「橙香滋味」，讓每一位媽咪都食到心花怒放。此外，歎下午茶之餘，還可以參加工作坊，跟花店老闆學插兩束花，即場送畀媽咪；每位還可以獲贈茶葉品牌的迷你香草茶禮盒。餐廳同時供應下午茶外賣，可於至少一天前於官方網站預訂即可（https://shorturl.at/uLVX4 ）。
靚住歎
位於北角的酒店咖啡廳就與美國純淨護膚品牌FARMACY Beauty合作、於5月11日至7月1日期間推出全新下午茶（兩位用），用上天然成分中最為滋潤的蜂蜜為主題，輔以各種王牌成分好似洋甘菊、無花果等炮製出布里芝士牛角包配松露醬及無花果、巴馬火腿吐司配無花果醬及布拉塔芝士、蜜糖薄荷球配蜜糖慕斯及酥皮、檸檬接骨木花蛋糕、無花果蜜糖鬆餅，以及無限供應的即製蜜糖窩夫配無花果及洋甘菊忌廉，大家還可以無限量品嘗雪糕等美食。此外，每份下午茶套餐可獲贈「Bee Your Skin!蜂蜜基礎護膚套裝」，包括蜂蜜潤澤肌底精華、強效速修蜂蜜面膜、辣木籽卸妝潔面膏、蜂蜜喚醒眼霜和豐盈速效保濕精華，以及護膚品牌85折優惠券；於咖啡廳官方訂座網站預訂下午茶更享低至8折優惠。
自在歎
如果媽咪喜歡在家歎茶的話亦有計，法國麵包店餐廳及姊妹咖啡店同步推出母親節特別版「尊貴外賣下午茶餐」（兩位用/需3天前於網上訂購），讓孝順仔女可以同媽咪自在地享受優雅浪漫法式High Tea。下午茶共有18件精緻法式小點及兩款有機茶包，包括迷你煙三文魚沙律卷、迷你鮮蝦白汁吞拿魚法式三文治，多款法國入口甜點包括法國馬卡龍、迷你法國杧果熱情果蛋糕、迷你法國朱古力布朗尼，以及專為母親節而新推出的橙蜜甜心杏仁金磚等。於5月5日或之前預訂更享早鳥優惠，並額外送復刻版經典茶壺一個，用來沖有機茶配下午茶一絕！