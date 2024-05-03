同媽咪High Tea　午後Chill歎

踏入5月，可以說整個月都是屬於媽咪的，孝順仔女莫不趁機約媽媽食餐好，如果媽咪喜愛High Tea，就不要錯過今次介紹幾間人氣餐廳供應的下午茶，當中有的與奢華茶葉品牌聯乘，有的則與美妝護膚品牌合作，讓媽咪細味午後時光之餘，由內靚到外！

優雅歎

靚住歎

位於北角的酒店咖啡廳就與美國純淨護膚品牌FARMACY Beauty合作、於5月11日至7月1日期間推出全新下午茶（兩位用），用上天然成分中最為滋潤的蜂蜜為主題，輔以各種王牌成分好似洋甘菊、無花果等炮製出布里芝士牛角包配松露醬及無花果、巴馬火腿吐司配無花果醬及布拉塔芝士、蜜糖薄荷球配蜜糖慕斯及酥皮、檸檬接骨木花蛋糕、無花果蜜糖鬆餅，以及無限供應的即製蜜糖窩夫配無花果及洋甘菊忌廉，大家還可以無限量品嘗雪糕等美食。此外，每份下午茶套餐可獲贈「Bee Your Skin!蜂蜜基礎護膚套裝」，包括蜂蜜潤澤肌底精華、強效速修蜂蜜面膜、辣木籽卸妝潔面膏、蜂蜜喚醒眼霜和豐盈速效保濕精華，以及護膚品牌85折優惠券；於咖啡廳官方訂座網站預訂下午茶更享低至8折優惠。

自在歎

如果媽咪喜歡在家歎茶的話亦有計，法國麵包店餐廳及姊妹咖啡店同步推出母親節特別版「尊貴外賣下午茶餐」（兩位用/需3天前於網上訂購），讓孝順仔女可以同媽咪自在地享受優雅浪漫法式High Tea。下午茶共有18件精緻法式小點及兩款有機茶包，包括迷你煙三文魚沙律卷、迷你鮮蝦白汁吞拿魚法式三文治，多款法國入口甜點包括法國馬卡龍、迷你法國杧果熱情果蛋糕、迷你法國朱古力布朗尼，以及專為母親節而新推出的橙蜜甜心杏仁金磚等。於5月5日或之前預訂更享早鳥優惠，並額外送復刻版經典茶壺一個，用來沖有機茶配下午茶一絕！