謝霆鋒傳承香港動作電影衣缽　親身上陣從幾層樓跌下來

由謝霆鋒、張學友等主演英皇電影《海關戰線》獲邀成為今年意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，以及入圍競賽單元，謝霆鋒昨（2日）特別飛往烏甸尼參與，由於終身成就金桑獎頒獎禮，就在《海關戰線》世界首映前舉行，名導張藝謀親身接受榮譽，霆鋒特別聯同邱禮濤導演與李敏出席盛會，向張藝謀導演致最崇高敬意，霆鋒更與張導演寒暄及合照，期待未來有合作機會。

之後舉行《海》片首映，大批影迷得知霆鋒將於影展亮相，早已進駐首映會場霸佔有利位置，當霆鋒與邱禮濤、李敏到場時，影迷即大聲起哄。開場前，霆鋒、邱禮濤導演與李敏親往台上分享感受，邱禮濤導演說：「好開心再次來到烏甸尼，重遇一些好朋友，又認識一些新朋友，大家都因為熱愛電影而聚首一堂；《海關戰線》除了有出色的編劇李敏參與，還有霆鋒擔任動作指導，這是霆鋒在電影界的一次新嘗試，好榮幸他第一次擔任這個崗位，就是由我執導的《海關戰線》，希望大家喜歡這部電影！」霆鋒則說：「好榮幸可以帶來《海關戰線》的全球首映，大家成為首批觀眾觀看這部電影，可以好真實感受這部電影，希望你們會喜歡！」電影播畢，觀眾報以馬拉松式如雷掌聲及歡呼聲，對《海關戰線》表示衷心讚賞！

對於《海關戰線》未上畫已獲國際性影展垂青，霆鋒坦言大感鼓舞：「當然開心，我好希望將華語電影與世界接軌，今次是一個很好的平台與機會！」 霆鋒相當重視《海關戰線》，從籌備到拍攝皆全力以赴，務求達至完美效果，霆鋒說：「我首次擔任動作指導，今次的方向是，我們的爆破是真爆破，從幾層樓跌下來，當然有威吔輔助，但真是由我親身上陣，我所用的方法都是香港動作電影最傳統的方法，好希望在未來日子重新介紹、激發一些年輕人去明白了解與喜歡這個行業；對我來說，如果動作電影沒有危險的話，那就不叫做動作電影，但我仍然覺得這是電影行業的精髓，尤其香港電影走到世界舞台，都是因為動作電影，但現在太少年輕人做動作電影了！」

霆鋒一心傳承香港動作電影的衣缽，將《海關戰線》帶到海外市場，不惜千里迢迢從上海飛往烏甸尼，霆鋒笑言這次旅程非常難忘：「從上海出發到烏甸尼，差不多需要二十小時，我們先花了九個半小時，由上海飛杜拜，杜拜停三個多小時後，再用六個半小時飛去威尼斯，再由威尼斯轉機個半小時到烏甸尼，然後直接開工，現在都有點暈眩的感覺！」