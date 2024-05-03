【Zac玩Zac食】濠江傳奇故事

很多人對王家衞經年製作嘅電視劇《繁花》着迷，對其復刻了90年代上海南京路紙醉金迷，每個光影、每個細節都令人津津樂道；我呢日入住位於澳門新馬路近百年歷史嘅「全新」酒店，細味着房間每樣細緻懷舊裝飾，聽着集團主席蕭頌銘先生道來這酒店百年歷史，由光輝歲月到凋零荒廢，以及他以約22億元收購及重建，個中傳奇故事，絕對比30集的電視劇更具吸引力！

二十世紀初嘅澳門早已成為東亞航海網絡中轉站，澳葡政府於1908年開展「新馬路」工程，作為貫通內港和南灣嘅黃金大道，兩旁新嘅建築物，形成了一個集商業及娛樂於一地嘅生活中心。

1928年7月，樓高七層，有影畫戲院及天台茶座嘅總統酒店正式開業，成為了當時葡萄牙帝國最高酒店，而且擁有全澳門第一部升降機。1930年被六合公司收購，更名為中央大酒店；1937年泰興公司奪得博彩特許經營權，開設「中央賭場」，中央酒店成為公司家族博彩王國旗艦，1942年更加建至11層。

1961年當地競爭者崛起，並取得娛樂業專營權，泰興公司賭權旁落，中央酒店於12月31號晚間停止營業。雖然這間充滿傳奇色彩嘅酒店，早在1992年就被時任澳門總督韋奇立納入《澳門文物名錄》，成為官方認定建築群組成部分，但歲月流轉間，因長期没有修護，至90年代經營者撤離後，酒店便開始荒廢。蕭主席經歷長達7年談判，終於2016年成功收購，並開始進行復修工程，重現「新中央酒店」世紀輝煌！

當走進新中央酒店，哪怕只是輕輕嘅一踏，都會濺起無數歲月嘅水花，那些歷史記憶，恍如月夜潮水一般，湧上心房。設計團隊對現場原有的建築材料、裝飾元素、門窗結構等進行了細緻勘查記錄，再從歷史文檔中提煉經典元素、現代美學，以及功能需求等，將中葡、南洋及嶺南文化嘅獨特韻味。家具細節以及藝術陳設，巧妙地融入到酒店復修設計中，將多元嘅歷史文化脈絡貫穿於各個空間之內，引導賓客入住時亦傾聽着酒店背後嘅故事，從而創造出獨一無二嘅入住體驗。

Profile：Zacky Sun

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