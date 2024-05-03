Edan開唱Sell青春活力　Marf：大家都好無厘頭

男團MIRROR成員Edan、COLLAR成員Marf、陳凱詠(Jace)魏浚笙(Jeffrey)將於下月合體舉行音樂會，近日分別拍攝宣傳片造勢，Edan直言屆時會用青春、可愛、活力、澎湃形式現身，期待於舞台上產生不一樣的化學作用，帶給觀眾一個「火花四射」的音樂會。

而剛回歸樂壇的Jace，表示相信與3位歌手拼湊一起，會為樂迷帶來破格驚喜演出:「一個字，就係『夾』！我覺得我哋係會夾。雖然大家互相認識，我同Edan曾經拍過節目，但今次係4個人首度以歌手身份喺舞台上合作演出，相信呢個限定組合一定好「夾」！」

Jeffrey則預告4人屆時將於舞台上又唱又跳，重拾18歲青春時光，去年於勇奪叱咤樂壇生力軍男歌手金獎的他，坦言非常期待舞台上演出，更說:「呢個限定組合夠年輕，到時我哋會釋放無限青春活力，希望帶俾大家年輕嘅感覺，好似返到18歲咁，因為我哋比較年輕，我哋嘅體力都好好，所以應該會又唱又跳，又唱又跳，令到觀眾又唱又跳！」

至於跳唱歌手Marf就表示：「大家都好有趣同無厘頭，有啲有待發掘嘅Sparkle喺度，期待同佢哋齊齊發掘更多可能性。」