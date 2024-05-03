呂爵安自爆入行後有呢個癖好　談善言操Fit晒小蠻腰

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與藝人談善言今日（3日）現身尖沙咀出席香水品牌活動，Edan指入行後開始有噴香水習慣：「鍾意香味包圍，心情會變好啲。」問他有否送香水給異性？他表示也有送給妹妹，但媽媽比較少用故沒有送，他指送禮物對男性是一大難題，自爆是一個沒心思的人，以往送禮物給女友通常是寫心意卡。

剛從新加坡返港的他，指現時除了為巡唱尾站澳門站作準備外，亦要開始為6月舉行的《拉闊音樂會》準備：「得番1個月時間，而且要同其他歌手合作，所以一有時間就勤力啲練琴同做健身，不過每日都有瞓足6個鐘。」他表示今次巡迴演唱會有助累積舞台經驗，有助增強自己演出信心。至於電影方面，他表示有新戲洽談中，期望年底可以成事，綜藝方面亦很有興趣：「如果有《膠戰》都想拍，因為都好掛住其他成員，但係要睇檔期，因為大家都忙。」

至於以露腰裝現身的談善言，指拍完劇集《打天下2》後肥了不少，故近來積極做運動操小蠻腰，今日可以展示成果。她表示平日間中會噴香水，主要視乎當日場合或演出角色，指噴小量香水能提升自信有助演出，問到是否經常收到男士送香水？她坦言沒有，現時亦沒有追求者，又笑指自己很「摺」，很少主動結識新朋友，雖然身邊好友很努力介紹對象給她，不過自己卻未有任何感覺，談到擇偶條件，她說：「鍾意識煮嘢食、關心我，同埋承受到我弱處。」她笑言能相處比外貌更重要，不過若對方有大肚腩就會要求對方跟她一起做運動操弗。