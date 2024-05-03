童貞畢業禮　滿足青頭仔

人生有好多第一次，例如第一次初嘗性事。AV業界資深人士神仙乙就表示，喺香港做處男要自求多福，但喺日本做青頭仔就好幸福，因為AV女優樂意親自出手，令佢哋有個美好嘅第一次，破處破得爽歪歪！

巨乳四重奏

喺Madonna出品嘅《春季童貞畢業典禮》入面，為慶祝片廠成立20周年，特別派出4位巨乳女優，包括推川悠里、吹石玲奈、木村玲衣以及日下部加奈齊齊出動幫助青頭仔破處！為隆重其事，廠方將一間派對房布置成開生日會一樣，然後4位女優好體貼咁招呼青頭仔，飲飽食醉後就展開四女一男混戰，而青頭仔全身上下都飽嘗女優帶來嘅超爽快感，更加可以同佢哋打真軍，呢個第一次可能係青頭仔人生最大嘅成就！

升學有回報

由Moodyz推出嘅《通過了考試就可以中出23發的童貞畢業》當中，後生仔黑井本身好有前途，但因為讀書讀到心灰意冷，所以決定放棄學業，巨乳美人有岡美羽覺得黑井咁做相當可惜，除咗鼓勵佢以外，仲利誘對方，話如果佢可以重拾學業，再考入名牌大學的話，就可以幫佢破處，兼品嘗其極品巨乳身材，仲可以中出收場添！由於黑井仲係青頭仔，渴望破處已久，為咗享受爽快嘅人生第一次，於是發憤圖強，最終畀佢成功考入大學，並且能夠如願以償！

慾望補習班

片廠h.m.p製作嘅《密着誘惑中出童貞畢業》，講述家庭教師新井里真為大學生和也補習，不過和也成日都無心向學，原因係佢返學經常被人取笑溝唔到女，咁大個仔仲未破處！了解原因之後，心地善良嘅里真就決定親自為和也破處喇！喺里真細心又溫柔嘅前戲之下，令和也盡享快感，最後更加成功中出！自此之後，里真對和也嘅慾望愈來愈強烈，每次補習都要激戰一番先至滿足。

簡評

青頭仔不諳性事，對破處真係又驚又想試，如果搵到個好對手喺床上指導同帶領，咁就好啦！而今日為大家介紹嘅「童貞畢業系」，當中嘅青頭仔就真係幸福到不得了，因為佢哋有又索又好功夫嘅AV女優幫手！喺3部作品中，本仙就鍾意Madonna製作嘅《春季童貞畢業典禮》，除咗因為有4位巨乳女優聯手演出，最重要嘅係精心製作，搞到好似生日會咁畀青頭仔同女優們狂歡一番，感覺夠隆重又夠淫亂，簡直就係滿足晒男人嘅性幻想！