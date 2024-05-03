郭富城領軍　孫耀威陳曉東內地巡唱搶灘

藝人孫耀威、陳曉東兩位昔日男神於90年代已紅透中台兩地，俘虜不少少女心，二人昔日的經典情歌有《愛的故事(上集)》、《劃火柴》、《水瓶座》等等，二人都有情歌王子之稱號。如今兩人於內地分別開騷，陳曉東日前已於廣州舉行發布會，宣布其首個內地巡迴演唱會正式展開，更會唱遍廣州、北京、上海、重慶、福州、杭州、深圳、成都等8站。久未開騷的他日前於發布會仍相當受粉絲支持，場面熱鬧。

而孫耀威近年轉展內地，轉做網紅，不斷做直播，但他最近都有客串為無綫劇集《逆天奇案2》演出。前日（1日），孫耀威於佛山舉行他首個內巡迴演唱會第一站，現場反應熱烈，好兄弟陳浩民除了之前於網上率先打氣外，前晚都有親自到場支持，期間更大開金口唱出當日擔任男主角的劇集《天龍八部》主題曲，掀起全場熱烈氣氛。孫耀威亦好識做，送了他至愛品牌袋做回禮。此外，多年來甚支持老公的陳美詩都有上台，穿着谷胸晚裝上台的她，獲老公孫耀威拖着出場，大晒溫馨。

至於一直努力的永遠男神郭富城就繼續他的演唱會，昨晚（2日）更唱到沈陽，唱了多場，狀態依舊甚佳，活力爆燈。