連詩雅得知懷孕爆喊　陳家樂反應竟然係咁

藝人連詩雅（Shiga）為好姊妹陳自瑤有份主持的無綫節目《香港婚後事》任嘉賓，為照顧懷有6個月身孕的Shiga，同是主持的黎諾懿與羅天宇合力炮製營養豐富營養餐給她品嘗，席間天宇更大晒不為人知的煎魚神技。

對於結婚半年便造人成功，Shiga坦言是在計劃之內，並直言至今只有她與老公陳家樂知道BB性別，談到得悉懷孕後心情，她坦言由於當時太激動，破壞了原本安排好給家樂的驚喜：「佢放工返嚟打開門，我就喊到傻咗，嚇到佢。」更指當家樂得悉將做爸爸後，首個反應令她大感意外，並透露家樂至產檢一刻才落下激動淚水。Shiga續指家樂此後變成緊張大師，陳自瑤即忍不住補充：「連去廁所都要摻扶㗎。」Shiga聞言即更正：「沖涼！沖涼！」又謂即使處理家中狗仔大小便，家樂現在也變成「爭住做」：「我係覺得有啲感動，你會見到佢真係有個轉變、好似成長咗咁。」

小時候目標是生4個小朋友的Shiga，坦言不害怕生小朋友會影響夫妻感情，賴慰玲與諾懿卻大撥冷水，異口同聲指自己已有6年沒有好好睡覺，諾懿更訴說升呢爸爸後的各種可怕經歷：「太太第一胎嗰時，我頭10日有幻聽，成日feel到有小朋友喊...」阿賴則忍淚自嘲兒子出世後慘變「大喊十」，除了首次見到兒子時感動爆喊，兒子所有的「第一次」均能令她落淚收場，相當誇張。