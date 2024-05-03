美俄對決　鬥古銅魅力

俗語有話一白遮三醜，肌膚白皙嘅女仔的確係夠吸引，但係唔少男士認為擁有古銅膚色嘅囡囡，散發出野性及健康美相當迷人，加埋火辣身材真係索到爆，好似來自俄羅斯嘅Cristy Ren及美國嘅Nikki Sullivan就係最佳人辦，今日將佢哋比併一番，睇吓邊個魅力最強！

愛曬太陽

出生於俄羅斯聖彼得堡嘅Cristy Ren，據講細個時擁有白皙肌膚，不過鍾愛曬太陽嘅佢，好快就曬出一身健康膚色，而當時有朋友同佢講，如果日後想成為模特兒嘅話，始終膚色白淨會較吃香，因而減少咗曬太陽。及至大學學業後，Cristy Ren如願成功踏入模特兒界，憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸身材而打響名堂，並開始各國嘅演出之旅。既然係咁，點解Cristy Ren家陣又會重拾一身小麥膚色呢？當中原因真係估唔到，竟然係同佢一次到泰國工作有關！

鍾愛曬太陽嘅佢，去到泰國便迷上各種水上活動，結果完成工作後，便留喺泰國居住，將白晳肌膚曬成小麥色。此外，又因為保持身形而努力健身，令本來弱質纖纖嘅佢，搖身變成一位健美女郎。如此轉變，不但冇令佢嘅模特兒工作減少，反而令佢開拓健美Model之路。與此同時，佢不但經營社交帳號，全力吸納粉絲，更開設埋OnlyFans帳號，為會員提供全裸寫真，難怪擁有過百萬粉絲！

Cristy Ren

出生地：俄羅斯

身高：175cm

三圍：34E-24-34

健美網紅

鬼妹仔鍾意曬太陽好正常，只係好似出生於美國加州嘅Nikki Sullivan咁，曬出一身健康古銅色得嚟，身形仲Fit到漏，真係令女人羨慕，又令男人愛慕呀！而佢身材咁好，係因為佢好鍾意做運動健身。

Nikki Sullivan經常着內衣上鏡，只要睇過佢嘅社交帳號，更會發現半數相片都係透視款式添！據佢解釋，呢款內衣唔止性感，仲好透氣，着上身好通爽舒服咁話。其實Nikki Sullivan愛穿透視內衣拍寫真亦好平常，事關佢嘅職業係比堅尼模特兒，而且出道過程都幾特別。話說當年仍然讀緊大學嘅佢，喺海灘曬太陽時被星探睇中，話佢嘅外形好啱做模特兒，於是佢就膽粗粗去模特兒事務所面試，並憑亮麗外形成功獲得取錄。Nikki話最初有做吓時裝模特兒，後來主力着比堅尼，而除咗拍寫真之外，亦經常喺時裝展登場。至於點解會做咗網紅，佢笑稱唔係刻意要走呢條路，只係佢經常喺IG分享福利照，亦見吸納愈嚟愈多粉絲，先至積極發展自己嘅網紅工作。

Nikki Sullivan

出生地：美國

身高：172cm

三圍：34D-25-35

第1回合

鬥身材

喜歡做運動健身嘅Nikki Sullivan梗係夠晒Fit，唔止34D美乳夠吸睛，纖腰加美臀配上比堅尼更係養眼。不過論胸器嘅話，反而Cristy Ren更能吸引到男士嘅目光，事關34E巨乳已經夠晒正，配合埋一身古銅色膚色更係充滿陽光美。

第2回合

鬥造型

兩位古銅色嬌娃唔止係人氣模特兒，更係人氣性感網紅，經常派發福利照，而Cristy Ren大部分都係泳衣及內衣照，比較單調，至於Nikki Sullivan嘅造型變化更多更豐富，為粉絲帶來唔少新鮮感。

第3回合

鬥人氣

點先至可以證明兩位索女人氣十足？簡單嚟睇比粉絲量就得。Nikki Sullivan嘅IG粉絲有91萬，Twitter則有7萬人，成績都唔錯！不過Cristy Ren單係IG已擁有逾143萬粉絲，真係贏晒！

俄妹Cristy Ren勝

古銅膚色不但係健康美嘅展現，落喺好似Cristy Ren同Nikki Sullivan兩位身材前凸後趷嘅索女身上，陽光魅力加上火辣身材，令佢哋平添與別不同嘅美感，之但係，前者贏咗兩個回合，所以今次比併結果係由Cristy Ren勝出。