【是日通勝】

農曆三月廿六

甲辰年 戊辰月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：動土、行喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：深藍色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：瑣事纏身，分身不暇，別把所有事攬上身。

巨蟹座：感情出現暗湧，有心事不講清楚易生誤會。

獅子座：爭取良緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

處女座：財運稍為好轉，但仍需謹守量入為出原則。

天秤座：交朋友要帶眼識人，品行差者，避之則吉！

天蠍座：整體運勢不算太差，多用橙色對你有好處。

人馬座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

山羊座：精力旺盛，遇強愈強，面對困難毫無懼色。

水瓶座：突發事情令愛侶生氣，快解釋清楚免誤會。

雙魚座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）狗 狀態差

鼠：豐富自己的知識，事業發展會更順利。

牛：疑神疑鬼冇好處，要給伴侶多點信任。

虎：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

兔：易被豬隊友拖累，做事要有應急方案。

龍：依賴性強，但很多事都要你親力親為。

蛇：心平氣和，工作順利，生活稱心如意。

馬：多關心另一半，感情生活會更加融洽。

羊：貴人助力強，有望在事業上大展拳腳。

猴：悉心安排周末約會，感情關係更和諧。

雞：勿將負面情緒放在心，找朋友分憂吧！

狗：是日沖煞，運勢下滑，身心狀態疲累。

豬：心情差，欠缺耐性，有自尋煩惱之嫌。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

能讓金牛座發揮潛能的工作

金牛座的人，喜歡有條不紊地完成任務，對細節非常關注，有着出色的耐性和毅力。

首先，這份工作需要有一定的穩定性和安全性。金牛座的人喜歡穩定的環境，對於不確定性和風險較大的工作不太適應，更願意選擇一些有穩定薪酬、職位和發展機會的工作，以保障自己和家人的生活。這樣的工作可以是大型企業的職位，或是在政府機構中任職。

其次，這份工作需要有明確的目標和任務。金牛座的人非常注重實際和現實的成果，希望工作能帶來實質性的成就感。這樣的工作可以是銷售、市場營銷或項目管理，這些領域需要明確的目標和任務，並且能夠通過努力和付出獲得可見的結果。

此外，這份工作需要提供一定的挑戰和發展機會。雖然金牛座的人喜歡穩定和安全，但也希望自己能夠不斷成長和進步。這樣的工作可以是在大型企業中的管理崗位，或是在專業領域中的高級職位，這些工作需要不斷學習和提升自己的能力，為企業和團隊帶來更大的價值。

最後，這份工作需要有一定的經濟回報和福利待遇。金牛座的人對於金錢和物質享受有一定追求，希望通過努力獲得更好的生活和物質條件。這樣的工作可以是高薪職位，或是能提供豐厚福利待遇的企業中任職。