台灣金曲歌王王力宏,經歷過前妻李靚蕾「毀滅式爆料」爆料重創後,已慢慢站穩陣腳復出幕前。近日,他在內地泉州開騷,並在社交平台分享照片與當地歌迷互動,他表示:「Great to be back in Quanzhou, see you on stage!很高興回到泉州,期待在台上見到你!」他分享了一系列造型照,當中見他穿上一件像女裝的外套,時尚感十足。惟網民反應有讚有彈,有網友直指他斷層式崩壞,尤額頭出現老人紋,慨嘆「歲月不饒人」、「婚姻折磨果然還是讓你蒼老了」、「哪裡來的深閨怨婦」。