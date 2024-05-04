薛凱琪開騷遇暴雨照頭淋　天后容祖兒接力天公即造美

女星薛凱琪日前於福州開唱，身穿吊帶連身短裙上陣，大騷纖瘦長腿。雖然音樂會開始時已天公不造美，但仍無減一眾樂迷的熱情表現，即使淋住雨也未有離場。眼見台下反應熱烈，薛凱琪也無懼傾盆大雨照頭淋，接連演繹9首歌曲，期間雨勢愈來愈大，惟她未有退縮之餘，更拿住扇翩翩起舞，結果她被雨水淋得衣衫盡濕，頭髮一路滴水，幸最後也順利完成演出。

完騷後薛凱琪於社交網感謝樂迷淋住雨陪她一起唱歌。為免生病影響稍後的工作，她於演出翌日離開福州時穿上厚外套保暖。她接受本報訪問時，直言沒想過雨勢如此大：「咁演出緊都係會選擇繼續落去，不過我濕嘅程度係全濕，成個人冇一個位置係乾嘅，同埋淋咗雨，啲風又不停吹埋嚟，真係凍到癲，我條裙仲要唔係好厚，所以成晚不停咁震。」

容祖兒應景獻唱

天后容祖兒緊接於翌日在同一場地開騷，幸好天氣已轉趨正常，演出全程也沒有下雨，心情大靚的她不時與台下觀眾互動，笑指擔心演繹廣東歌沒有人聽得明白，沒料台下掌聲如雷，令她開心不已。之後她獻唱歌曲《就讓這大雨全都落下》時，率領全場大合唱，氣氛相當投入，有一連兩晚均有到場睇騷的粉絲直指該曲非常應景，並留言：「今天不雨已經很好了，昨天陪薛凱琪淋雨。」