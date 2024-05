《猿人爭霸戰》(Planet of the Apes)系列長拍長有,由最早的1968年版經典,到2011年開始圍繞猩猩領袖凱撒的前傳三部曲,都大收旺場。新片《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)時間點設在前傳三部曲完結的三百年後,猩猩王掌握人類失落的科技,進一步掌控地球,人類則退化為原始部落。

憑Netflix劇《獵魔士》(The Witcher)走紅的22歲英國女星Freya Allan,於片中飾演女野人Nova,其角色引用了前傳三部曲尾集中小女孩的名字。她受訪時表示:「套戲好正,我拍之前睇咗系列好多部作品,呢個係我事業生涯最自豪嘅時刻。我等唔切套戲上映,為所有參與嘅人感到驕傲,包括演員同導演Wes Ball,全部都好出色。所有幕後人員都好勁。我好多都唔可以透露,但我只能依家話你知,快啲去睇!」