星玄｜波波黃婧靈再派福利　Deep V戰袍跳舞盡顯Fit爆身材

今日係5月4日農曆三月廿六，今日幸運星係白羊座，財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。「TVB咪神」波波黃婧靈就係白羊座，本身靠大膽言論同逼爆身材而上位嘅波波，呢排開始轉路線收起身材，早前更對外透露趁空閒時間，做健身同修讀主持訓練班增值自己，為未來的機會作預備，而波波喺26歲生日嗰日向粉絲大派福利，着住婚紗谷爆5吋深長事業線，已經有咁長事業線嘅波波，不如趁今日財運好，積極投資，話唔埋會有意外收穫。

上個月波波參加全運會嘅開幕式，着住紅色Deep V舞裙跳拉丁舞，盡顯Fit爆身材，仲大派福利，喺社交網上載性感誘惑姿勢嘅相，引得網民連連稱讚。

肖蛇嘅朋友事業旺，今日你心情心平氣和，工作上都順順利利，而且生活稱心如意。男團LOONG 9成員李權哲就係肖蛇，早前李權哲參加TVB同內地合辦嘅選秀節目《亞洲超星團》，最終以第二名成功出道，成為男子組合「LOONG 9」嘅成員，並獲得「霸王龍」稱號。上月佢仲同其他Loong 9-S嘅成員，到北京參加官方集訓，又出席唔同嘅時裝周，同埋為雜誌影封面，李權哲依家人紅事業旺，生活當然稱心如意。