東方日報C2：謝霆鋒爆眼角險毀容　上噸裝置隨時攞命

藝人謝霆鋒前晚現身意大利烏甸尼遠東電影節，出席英皇電影《海關戰線》世界首映禮，並接受本報專訪，大爆拍攝《海》片險「毀容」的經歷。他坦言今次涉及很多過千磅甚至兩噸重的巨型機器及貨櫃，稍有差池便會非常危險，更揚言：「死得㗎喇！」所以事前做了大量準備工夫，以策萬全！

由謝霆鋒、張學友等主演的英皇電影《海關戰線》，獲邀成為意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，身為演員兼動作導演的霆鋒與導演邱禮濤，於當地時間前晚現身盛會，霆鋒更於當地接受本報獨家專訪，分享拍攝驚險事。他大爆有場戲於十幾米高空跳下幾層再落地，那股衝力令太陽眼鏡頓變利器，深深割傷其右眼邊：「個眼鏡一割即場流血，當時都唔知需唔需要縫針，好彩之後都好得番，否則呢度（指眼角位）應該有一吋疤痕！」

《海》片有不少大型場面，當中涉及很多巨型貨櫃、大躉船等，霆鋒直言分分鐘都是搵命博：「今次做咗好多事前準備工夫，因為我堅持用番大型實物，所以用咗好多重型裝置，大部分都過千磅甚至兩噸，真係唔能夠有任何差池！平時道具枱撞埋嚟，可能只係擦損、瘀咗，但如果畀啲重型貨櫃撞埋嚟，死得㗎喇！所以今次拍攝我比之前嘅電影更加慎重，同我哋嘅新Team試咗好多次，拍之前已經炸咗5架車，冧咗好多貨櫃，總之一定要小心。」

賀張藝謀捧終身成就獎

與學友合作，霆鋒讚對方複製動作的能力超強，還大爆對方有重大突破：「大家咁多年都應該未見過學友打兵器，好開心佢畀機會同我哋作一次突破，我用長棍，佢打短棍，如果唔準，敲到手指都幾大件事，多謝佢信我哋。」

霆鋒前晚與導演邱禮濤現身《海》片世界首映時，大批影迷一早進駐會場霸佔有利位置，當見到霆鋒即大聲起哄，不少Fans更撲到他身邊索簽名！之後眾人上台跟觀眾打招呼，對於電影未上畫已獲國際影展垂青，霆鋒坦言很鼓舞：「當然開心，好希望令華語電影同世界接軌，今次係一個很好嘅平台與機會！」而在首映前，大會先舉行「金桑樹終身成就獎」頒獎禮，內地名導張藝謀親身領獎，霆鋒特別聯同邱禮濤等赴會，向張藝謀致以最崇高敬意，兩人又寒暄合照，期待未來有合作機會。

而霆鋒今次由上海飛往烏甸尼原來相當轉折，令他很難忘：「全程差不多要20小時，我們先花9個半小時由上海飛杜拜，停留3個多小時後，用6個半小時飛去威尼斯，再由威尼斯轉機個半小時到烏甸尼，然後直接開工，現在都有點暈眩的感覺！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：