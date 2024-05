吳尊近日到貴州參加聞名全國的「村BA」籃球比賽,現場萬人空巷,座無虛席,氣氛熱血到爆。能夠參與賽事他亦表現興奮,除了擺飛人動感甫士與觀眾合照,更抱起穿上民族服裝的小女孩拍照,父愛滿瀉,與居民打成一片。

他在社交網分享能參加「村BA」的心情:「終於到了貴州村BA打球了,還記得小時候在汶萊的小村參與籃球比賽,很簡單、很純粹、很認真、很熱愛...這就是現在的年輕人需要的態度。」

他續指雖然現在很少打籃球,但籃球的精神永遠都在血裏:「人生裏第一次為自己設定目標就是籃球,也讓我從小就意識到生命裏有目標的力量,所以每一次打球之後都會有莫名感動,美麗的貴州,爆燃的村BA,我們下次見。」最後吳尊又引用籃球之神Michael Jordan名句作結:「l play for the love of the game, not for the money.」