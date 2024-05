馬來西亞華裔女星、奧斯卡影后楊紫瓊,今5月3日現身白宮,從美國總統拜登(Joe Biden)手上接過總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)。該獎是表揚對美國防衛、國家利益、世界和平、文化、其他公共或私人領域作出傑出貢獻的人士。以往演藝界得獎者包括女星柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)、男星薛尼波達(Sidney Poitier)與導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)等。

現年61歲的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once,又譯媽的多元宇宙)勇奪得第95屆金像影后,亦是奧斯卡獎自1929年創辦以來,首位獲得最佳女主角提名以及最終獲獎的華裔演員。拜登形容楊紫瓊成為影后,持續打破刻板印象,並豐富美國文化。