【IB攻略】IB課程知多少

IB課程何時選科？

MYP（Middle Years Programme）是IB（International Baccalaureate）的一部分，它是針對11至16歲學生的學術課程。在MYP階段，學生將接受廣泛的學科教育，包括語言文學、科學、數學、人文學科、藝術和體育等。

當學生進入高中階段並準備進入IB的Diploma Programme（DP）時，需要選擇特定的IB科目。這通常發生在學生進入11年級（或等效年級）時，具體時間可能因學校而異。

有甚麼科目？

IBDP包括六個學科領域，要在以下6個科目組別中各選修一科 ：

1）語言和文學研究（Studies in language and literature）

學生須以第一語言（Language A）分析來自不同文化時期的文學作品。

2）語言習得（Language acquisition）

學生須學習一種第二語言（Language B）

3）個人與社會（Individuals and societies）

包括 「工商管理」、「社會文化人類學」、「哲學」、「經濟學」、「心理學」、「歷史」 「世界宗教」、「國際政治」及「地理」等科目。

4）科學（Sciences）

包括 「電腦科學」、「設計與科技」、「物理」、「化學」、「生物」及「運動與健康科學」。

5）數學（Mathematics）

包括「數學研習」﹑「數學」與「計算機科學」等。

6）藝術（The arts）

包括「視覺藝術」、「電影」、「音樂」、「舞蹈」及「劇場藝術」，學生或可於1，4，5組科目組別中再選修一科，因1至5組為必修科。

學生必須選擇至少三個高級水平（HL）學科和三個標準水平（SL）學科。另外，學生還需要完成一個擴展的研究項目（EE）、理論知識（TOK）課程和創意行動服務（CAS)。

如何選擇？

參考MYP成績：學生在MYP取得的成績，可以知道所擅長的科目，在一定程度上是可以反映出選科的方向。哪一課成績高，就說明哪一課學得比較好，選科時也可以參考這個方向。

興趣和目標：學生應該選擇他們感興趣的學科，並與他們未來的學術、職業或個人目標相契合。考慮自己的優勢和興趣，選擇與之相關的科目能夠提高學習動力和成績。

多樣性和平衡：IB鼓勵學生在不同學科領域中取得平衡的學習。學生應該盡量選擇涵蓋不同學科領域的科目，例如語言、科學、數學、人文學科和藝術等。

大學要求：如果學生計劃進入大學，應該了解目標大學的入學要求。不同大學對IB科目的要求和偏好可能有所不同，因此學生可以參考這些要求來選擇適合自己的科目組合。

學校資源和指導：學生可以與學校的教師或輔導員進行討論，了解關於科目選擇的建議和指導。學校通常會提供選課指南和諮詢服務，幫助學生做出明智的科目選擇。

以上只是一些建議，並且具體的科目選擇可能因個人情況和學校要求而有所不同。學生應當充分考慮自己的興趣、目標和實際情況，同時借助學校和指導老師的支持做出最合適的科目選擇。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣