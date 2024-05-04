去年最蝕錢電影公布 《Marvel隊長2》票房最仆令迪士尼勁蝕19億！

近日有美國電影網站公布去年最蝕錢電影，結果一如外界所料，去年11月上映的漫威（Marvel）超英大片《Marvel隊長2》（The Marvels）蝕得最勁成為No.1。

影片成本高達2.7億美元（約21億港元）成為漫威史上其中一部最高製作費的電影，加上1.1億美元（約8.6億港元）宣傳費用，另加其他支出，影片總投資高達4.45億美元（約35億港元），但影片票房失利，北美累積票房僅得8,450萬美元（約6.6億港元），而全球累積收入只是僅僅過2億美元（約16億港元），由於要與戲院商等分帳，估計連累迪士尼勁蝕2.4億美元（約19億港元），損失慘重成為去年票房大災難！

而僅次於《Marvel隊長2》排2023年最蝕錢電影第2位是DC的超級英雄電影《閃電俠》（The Flash），據估計該片令華納兄弟探索電影公司勁蝕1.55億美元（約12億港元）。除了《Marvel隊長2》之外，去年有多部蝕本電影包括動畫《星願奇緣》（WISH）、《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）都是迪士尼的作品。