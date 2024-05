去年最蝕錢電影公布　《Marvel隊長2》票房最仆令迪士尼勁蝕19億！

近日有美國電影網站公布去年最蝕錢電影,結果一如外界所料,去年11月上映的漫威(Marvel)超英大片《Marvel隊長2》(The Marvels)蝕得最勁成為No.1。

影片成本高達2.7億美元(約21億港元)成為漫威史上其中一部最高製作費的電影,加上1.1億美元(約8.6億港元)宣傳費用,另加其他支出,影片總投資高達4.45億美元(約35億港元),但影片票房失利,北美累積票房僅得8,450萬美元(約6.6億港元),而全球累積收入只是僅僅過2億美元(約16億港元),由於要與戲院商等分帳,估計連累迪士尼勁蝕2.4億美元(約19億港元),損失慘重成為去年票房大災難!

而僅次於《Marvel隊長2》排2023年最蝕錢電影第2位是DC的超級英雄電影《閃電俠》(The Flash),據估計該片令華納兄弟探索電影公司勁蝕1.55億美元(約12億港元)。除了《Marvel隊長2》之外,去年有多部蝕本電影包括動畫《星願奇緣》(WISH)、《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)都是迪士尼的作品。