香港人愛吃海鮮的程度不用多講，不同種類的海鮮再加上多樣化的烹調方式，令人吃過停不了口。近日除有新出海鮮主題自助餐，也有親民的小菜選擇，再加上特別為母親而設的限定美食，自然更加吸引。

肥美帝王蟹

肥美鮮嫩的蟹肉有不同的烹調方法，尖東一間五星級酒店自助餐廳於即日至6月30日推出阿拉斯加帝王蟹宴自助餐，冷盤和前菜有陳年花雕浸阿拉斯加蟹腳、阿拉斯加蟹肉青杧果沙律和阿拉斯加蟹肉牛油果沙律等。即席燒烤的鹽燒阿拉斯加蟹腳，令人食欲大增，燒烤攤位亦會輪流供應蒜蓉焗阿拉斯加蟹腳。熱葷菜式有新加坡辣椒醬炒阿拉斯加蟹腳、新加坡黑胡椒炒阿拉斯加蟹、芝士阿拉斯加蟹伊面、甜米酒蒸阿拉斯加蟹腳配香滑豆腐和泰式阿拉斯加蟹腳粉絲等，於5月11日至12日，晚市時段會有限定的海參扒菜，惠顧周末自助午餐或晚餐，每位客人可享桃膠燕窩北海道牛奶布甸。此外，酒店在端午餐推出創意的三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉，包括斑蘭、黃薑和蝶豆花口味，另一款黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉，矜貴有口感，現時至5月26日在網上預訂會有早鳥優惠。

日韓海膽

金黃鮮味的海膽入口即溶，中環秘魯日系餐廳酒店近日推出限定的時令海膽菜式，泡沫海膽以日本海膽配柚子魚子醬和薯蓉，清新開胃，作餐前小吃最好不過。前菜有韓國海膽、虎汁、海藻和烤粟米打造的檸汁醃海膽，味道酸爽，另一款海膽魚子醬加入昆布鰹魚汁和配松露蒜蓉醬，入口鮮甜。主菜有海膽大蝦燉飯及海膽和牛三文治，最後以焦糖牛奶醬夾心餅乾作結。餐廳於母親節當日推出限定Mamacita早午餐，菜式包括刺身拼盤、辣味三文魚刺身、阿根廷安格斯西冷和香辣烤雞等菜式，而且有不同的暢飲套餐選擇，最是熱鬧。

地中海風情

地中海有多款海鮮菜式，崇尚健康的烹調方式。佐敦一間酒店新開的地中海餐廳，主打健康飲食文化，選用海鮮、蔬菜、橄欖油和自家製醬汁入饌，午餐時段提供2道菜精選午市套餐，每日限量供應的西班牙海鮮菜，可說是人氣之選。健康的沙律碗可加配煙三文魚或香蒜蝦，配大量蔬菜和自家製醬汁，飽肚又清新，意粉和意大利飯亦有不同的海鮮配搭。其他還有多款地道西班牙小食，包括脆炸田雞腿、西班牙炸牛奶和西班牙肉桂多士及油條等，即日至5月31日惠顧堂食，餐闷會贈送指定咖啡或有機茗茶。

環球海產

想一次過吃勻全球海鮮，其實好簡單。尖沙咀意大利餐廳和日本鐵板燒於5月12日晚聯合推出鮮盛宴母親節自助晚餐，海鮮拼盤有龍蝦、海螺、大蜆、蟹腳、鮮蝦和青口，冷盤和菜式有松葉蟹蒸蛋、煙熏日本黃鰭吞拿魚小米沙律、煙三文魚、西班牙海鮮飯、炸蝦天婦羅、壽司刺身、魚生飯、清酒煮蜆及生蠔等選擇，再加上多款沙律、芝士、手切24個月帕爾馬火腿、燒牛肉、香煎鵝肝、薰衣草蜜糖燒雞和鐵板燒A4日本和牛等美食，夠晒豐富，每位母親還可獲淋浴禮品。

港式小炒

本地大廚炮製的海鮮菜式，首屈一指。金鐘一間五星級酒店自助餐廳於5月9日開始推出港式‧港食自助餐，到時餐廳會化身成海鮮市場，活魚池有龍蝦、鮑魚、蜆、海螺和蝦等，師傅親自為客人烹調各式美食，包括茅台醉蝦、辣酒煮螺、金銀蒜粉絲蒸龍躉、避風塘炒龍蝦和椒鹽鮑魚仔等。冰鎮海鮮區有雪場蟹腳瀨尿蝦、麵包蟹和藍花蟹等選擇，海鮮燒烤區即席燒烤，又令人恍如東南亞夜市，邊吃邊配用戰鬥碗盛載的本地冰凍啤酒，最是暢快。

親民之選

吃海鮮唔一定身價非凡，平靚正也有選擇。快餐連鎖店近日選用經MSC認證的新西蘭南冰魚打造早餐系列，新西蘭南冰魚魚柳炸至金黃色，外脆內嫩。另一款滑蛋魚柳漢堡選用燕麥奶製作炒蛋，口感豐富又不含乳糖，美味又健康。另外，品牌在今個端午餐推出多款口味，包括一哥瑤柱糉、XO至尊鮑魚燒腩糉、五香鹹肉糉和素食蟲草花養生糉，再加上新推的合家歡經典套餐和四喜臨門套餐，自用或送禮均可，指定會員會有折扣優惠。