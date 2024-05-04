張韶涵傳演唱會拉肚子傳出臭味　發聲明闢謠提告

台灣歌手張韶涵(Angela）近年將事業重心轉往內地，近日她登上中國江蘇「時光演唱會」，卻在演出前患上急性腸胃炎，表演結束後她因急性腸胃炎住院，工作室也發放了她在病床打點滴的照片，並報平安指一切安好。誰知，貼文曝光後續有網友開始「爆料」，指張韶涵在演唱會上拉肚子，甚至稱：「她說自己腸胃炎我開始還不信，以為她又要賣慘了。沒想到她一上台一股臭味飄過來，我離得太近了，這前排票買得巨虧」、「拉褲子裡了」、「在台上都拉稀了，前排觀眾都臭死了還在堅持唱（也在堅持拉）」。

事件持續發酵，張韶涵在演唱會拉肚子的謠言愈傳愈盛，令張韶涵透過律師發表聲明，指近期網路上瘋傳的「張韶涵拉稀（拉肚子）」為惡意捏造、不實消息，並對張韶涵造成了侮辱、誹謗，敬告所有涉嫌侵權的網路使用者，立即刪除已發布的不實消息和侮辱誹謗內容。聲明中也點名許多網友，強調會向法院提起訴訟，堅決追求其法律責任。

張韶涵工作室也轉發聲明文，寫下：「很遺憾在假期引起不實的輿論風波，既痛心又無奈！但也很堅定在此刻發聲！希望日後不再有此類事件發生！共同維護『美好』的存在」。