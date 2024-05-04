雲浩影首拍劇零包袱　193最想同阿Dee咀嘴

原創短劇《同居少女諸事卜》眾主演今日冒着紅雨舉行開鏡拜神儀式，不過由於室內進行，拜神採無煙火儀式。故事講述3少女吳家忻、蘇皓兒和雲浩影（Cloud）同住一個屋簷下，ERROR兩子郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee)就力追Cloud。

首次拍劇的Cloud，心情既緊張、興奮又開心，新劇尚未開拍，笑指圍讀時已覺得193和阿Dee很好玩。問有否被他們恰？她初表示沒有，後講笑稱預計會有，指193身高太高，拍攝時可能被Cut到額頭不見樣。193表示現實不會同阿Dee爭女，因為大家品味不同，阿Dee則笑指好開心同193爭女，但原來一出場他已經是Cloud的前度。問到與二子可有咀戲？Cloud表示感情上有，但行動上沒有，自言無歌手包袱，劇情需要的話兩個都想錫，只是導演不批准，193即講笑：「咁三條脷一齊錫啦！」他自認有偶像包袱，最想同阿Dee咀嘴，更講笑稱與阿Dee爭完女後可以一齊打茄輪。

問到劇中兩人為爭女可會大打出手？193笑言都想加打戲，「其實我無認真拍過咀戲，之前只係喺綜藝同劉錫賢嘴過，電視劇會賣埠，喺泰國我同阿Dee就可以組BL組合，Cloud就做埋變性。」Cloud直言覺得阿Dee在泰國會有市場，因當地較少他這類型，193則自稱似泰星，笑言跟泰國男神Bright撞樣。193又建議Cloud下次拍MV由阿Dee做導演，193自任男主角，二子立即勾手指尾約定，不過Cloud就驚到不敢伸出手，表示要問過公司。

今次亦是吳家忻（Kayan）、蘇皓兒（Chloe）和鄧月平首次合作拍劇，3個女仔有好多共同話題，會講扮靚、影靚相等，笑言拍攝前好想來一次「同居」加深了解。Chloe與鄧月平劇中是前籃球隊友，會有女女感情線，鄧月平說：「因為地區限制，唔會描寫太多，我哋關係有好多粉紅色泡泡，係好大挑戰，我造型上會好Man，（要束胸？）唔使。」

Chloe指同鄧月平試戲時已經怕醜得面紅，對Kayan可以跟靚仔林德信有感情戲表示羨慕。而Kayan對與林德信錫戲大賣關子，表示劇情上有，實際畫面就要保持神秘，問是否男友不批准拍咀戲？她笑着否認，指自己是專業演員、獨立女性，不需要向男友備案。