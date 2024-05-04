【Bethの食卓】五行欠水欠木要食佢！

踏入五月份，迎接炎夏到來。蔬菜瓜果陸續成熟，而瓜果類中我最鍾意食嘅就係勝瓜。佢有個被認為大吉利是嘅正名叫「絲瓜」；南方人覺得讀起來音似「輸瓜」，所以乾脆改口叫「勝瓜」，就有大吉大利通殺咁嘅意思。

絲瓜清香脆甜渾身是寶，營養豐富，有多功能美顏功效。而我們經常在街市發現有兩種不同的絲瓜，一種表皮光滑，叫「錢瓜」或「水瓜」；另一種表皮有很多稜角的，則叫「勝瓜」，的而且確兩種絲瓜的形狀、口感和味道也是不一樣的哦！

有棱角的絲瓜長得比較長，呈翠綠色或墨綠色，表面稜角鮮明，而且外皮比較厚和堅硬，這種瓜也極易被折斷。小時候跟媽媽去街市買餸，最喜歡就是挑選勝瓜。唔知點解天生就係識得揀，只要拿起手上感覺富有彈性的就係靚瓜。口感亦比「水瓜」更加清甜可口，水分較少，吃起來更加有嚼勁。而無棱角絲瓜即「水瓜」，呈短圓柱型或長棒形，表面圓潤柔軟，個頭細長，表皮較薄。口感較為軟嫩，水分較多，也是被稱為「水瓜」的原因。削皮之後容易氧化發黑，煮熟之後會變得非常的軟塌。絲瓜營養價值驚人，功效好處更是多不勝數。

有乜好？

•富含維他命B和C，有助肌膚亮白，更能抵抗紫外線對皮膚的傷害，達到淡斑、除皺的效果。

•含水量極高，攝取後可利尿並排除體內多餘的水分和熱氣，達到消水腫的效果。

•具抗氧化、抗癌、降低心血管疾病。

•對降血壓非常之有幫助。

•富含膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，改善便秘困擾。

在術數研究中，絲瓜五行屬「水木」，八字五行缺水木的人士，以及喜歡寫文章或從事文化界嘅朋友仔更加要多吃，以補充「水木」這個五行元素。當然絲瓜通過不同嘅煮法就會演變成另一種嘅五行元素，所以食材在廚師手上真係變化萬千，佢哋會創造出不同五行元素嘅菜式出來。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com