草蜢台灣開唱　黎芷珊直擊揭鮮為人知秘密

藝人黎芷珊主持的無綫新節目《芷珊約您》今集邀請到成軍 39 年的組合草蜢三子蔡一智、蔡一傑和蘇志威做嘉賓，芷珊除了會到他們綵排現場探班，更會飛到台灣直擊他們的高雄巨蛋演唱會，草蜢更是首個在高雄巨蛋開騷的香港組合。

相隔30年再赴高雄開騷的三子全力投入綵排和公演，傑仔指為了開騷，籌備演唱會期間會瘋狂做運動保持最佳狀態，他說：「我限定自己 9點、10點一定要起身，跟住出去就跑山，然後食少少嘢，跟住喺 GYM 度做 3、4個鐘頭，跟住去排舞，排大概4個零鐘頭，之後我 7 點半一定要走，跟住我求其食碗嘢，再去游水一個鐘，最高紀錄係9個字內游咗 3,000 米，跟住返屋企跑步6、7k，好似運動員咁。」三子又坦言會有發生衝突的時候，但絕無隔夜仇。

雖然草蜢出道多年，但一智笑言有不少人會混淆他們，就連證婚律師也曾搞錯，一智說：「我結婚時，個證婚律師話周雪芳小姐，你願唔願意嫁畀蔡一傑，全場人（笑到）仆低晒！」草蜢三兄弟更無分彼此，就連歌酬都存入共同帳戶，並由數口精的蘇志威(蘇老闆)負責管數，蘇老闆笑言：「佢哋兩個唔知有幾錢，只係得我知有幾錢，由入行到依家都係，用咗去邊會寫低晒，因為我哋三兄弟，唔想話你欠我、我欠你咁，用一本簿寫住晒，依家啲簿仲喺度。」