陳凱詠拍MV扭蛇腰　同舞蹈員鬥騷鬥妖

以獨立身份回歸樂壇的陳凱詠（Jace）推出以經典民間傳說《白蛇傳》作靈感的創作派台歌曲《百妖夜行的修行》，由她親自作曲，編曲部分則交由好友兼金曲獎最佳專輯製作人Hirsk及首次合作的蔡德才共同編曲及監製。歌詞混合廣東話、英語、國語、日語、西班牙語及韓語六種語言，除了展示她的語言天分，為新歌的的「怪氣」加持！

新歌用現代的視角詮釋「百妖」概念，是妖是怪不由旁人指點，鼓勵每個人儘管擁抱最真實的自己，堅定地綻放。她表示：「《白蛇傳》咁經典，我當然知係咩啦，我覺得白蛇同青蛇都好勇敢，妖精都可以去愛㗎，雖然我哋唔係千年修行嘅妖，但係都可以做返自己。怪就怪，怪得嚟唔傷害人，怪得嚟自己開心就夠，其他人嘅眼光？Let go啦。」

Jace與團隊赴台灣拍攝MV，期間遇上台灣地震事件，幸而團隊並未受到影響令她大叫感恩，亦再次為台灣送上祝福：「台灣真係一個好正嘅地方，希望大家都平平安安。」MV的拍攝地點是位於桃園市、台灣熱播劇《想見你》的廢棄酒店，環境惡劣之餘，亦有不少鬧鬼傳聞，她透露拍攝時有舞者稱「有人拍佢」，加她剛剛病愈又要拍攝濕身場口，令她大感不適。雖然面對惡劣的拍攝環境，但但堅持拍攝，更霸氣表示：「確實係辛苦嘅，但呢啲就係做獨立歌手嘅好玩之處，唔會縮！多謝團隊陪我！」

為貫徹新歌以《白蛇傳》做概念，以銀白蛇妖造型登場，率領四位男舞蹈員大跳Voguing舞風，有大量手部旋轉的動作配合如模特兒擺甫士的舞種，是高度個人風格的舞蹈，於性小眾 LGBTQIA+文化中極為流行的舞姿，與新歌的精神價值不謀而合。

於MV中她與舞蹈員鬥騷鬥妖，狂扭纖腰之餘，亦不乏貼身舞步，更有一幕360度轉身仰臥抬腿的高難度動作，雖穿上5吋高跟鞋，仍然毫不錫身，正式拍攝前更多次反覆練習，為求順利完成。她說：「我覺得好好玩同好有型，雖然對鞋好高，但係咁先正！同埋早兩日喺社交網分享咗張『蛇咬』相，好多朋友即刻留言關心我，同大家講聲唔好意思，冇計啦，依家做歌真係要做好多嘢㗎，嘻。」，以「新歌」向粉絲報平安。