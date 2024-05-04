郭嘉駿認初入行囂張　因失言廣告盡失

於選秀節目《全民造星》40強止步的ERROR成員郭嘉駿(193)，出道不久就一度爆紅，惟3年前卻因失言陷入事業低潮。單飛出歌3年，現推出新派台歌《B出口》的他接受電台訪問，指未有像隊友Fatboy般視100萬獎金為目標，「我第一日見到姜濤，已經望住佢個樣，仲點望嗰100萬？大佬，佢喺個比賽入面唔係人嚟，咁outstanding，點可以贏到佢？」

罕有談及收入，193指初入行真的像保錡形容般難捱：「我認為去到《ERROR自肥企画》爆咗出嚟先真係紅，我睇返張糧單，都真係嚇親自己！嗰一排做廣告從業員真係多，但只係維持咗幾個月，然後我就講錯嘢，廣告商就唔見晒，半年都冇人搵過我！」直接問他會否承認當時變得囂張，193坦承：「對！嗰陣我會咁講，真係沖昏頭腦，突然之間萬千寵愛，嗰陣入行第3年，之前一直冇人理，突然之間咁多廣告商，明明前一日仲笑緊我，下一日就冇啦啦同我鞠曬躬，嗰陣覺得好威、全香港最紅係我！」他再指當時變得高傲，因此得罪了不少廣告商，直至經歷挫折後，他才開始反省，「依家嘅自己唔同咗好多，唔係淨係向錢看，明白我講錯嘢會連累公司、隊友、同信任我嘅廣告商。」

曾自爆讀書時期拍拖經驗豐富的193，入行後鮮有緋聞及談及另一半，節目中，他大方承認2018年底出道後曾拍拖，但只得身邊數個兄弟知情，不過，他亦指目前已回復單身：「我認我拍拖都唔會公開，我驚公開咗之後，會影響到人哋，萬一同佢分咗手，佢可能會難咗識男仔，或者會被標籤成『193前女友』，因為我193都唔係咩好人，兩個人嘅事，留返喺兩個人嘅世界。」193亦坦承公開戀情，會影響一眾粉絲「老婆」對他的觀感，故即使有對象出現，他只會選擇地下情。