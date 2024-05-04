涂家堯豪請粉絲食吞拿魚　想搵劉心悠做新歌MV女主角

《中年好聲音》歌手涂家堯今晚（4日）在觀塘慶祝其後援會「涂寶G地」一周年，他以「藍鰭吞拿魚宴」款待歌迷，非常豪氣，現場有百多名歌迷出席，令他十分感動。家堯表示從沒想過會做歌手，也沒想過有人支持自己，每個支持者對他都好重要。對於大破慳囊請食巨型藍鰭吞拿魚，他笑指不講錢，強調每個粉絲在他心中分量都好重，又感謝餐廳老闆給予大部分贊助。今晚《中年1》戰友顏志恒和丁文俊亦有出席支持，涂家堯會唱歌及同粉絲玩遊戲，輸遊戲便要着Cosplay衫，他笑言着女裝也不介意。其中一個游戲是「辣辣壽司」，涂家堯自認食得辣，而且最愛吃Wasabi，笑言將會有人辣到喊，更表示希望將來有機會上獎門人節目去挑戰。

提到多位《中年1》參賽者，包括周吉佩和羅啟豪等都有自己的作品，仍未有作品的他表示不心急，不在乎時間長短，只在乎歌曲質素，透露己有歌在手，正等待填詞，不介意慢功出細貨，希望讓大家看到不一樣的涂家堯，新歌預計7月推出。問到會找誰擔任MV女主角？他表示：「呢首係悲情歌，少少抽心感覺，除咗想搵個超級靚女外，希望畀人講故事感覺，唔想又係『中一生』，好想搵劉心悠。」他表示也可考慮「中二生」，笑言安雅希身材比他高，陳俞霏又嬌小玲瓏，戲言襯不起兩人。