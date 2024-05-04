正所謂「女大十八變」，而呢句說話套用喺泰國性感網紅Maming Kongsawas身上，就最適合不過，事關佢從昔日嘅純情怕醜妹變成豪放「股」惑女，睇到人流晒口水！

有失有得

一日係宅女，是否一世都係宅女呢？出生於泰國曼谷嘅Maming Kongsawas就話畀大家知，事實上係未必喇！如果大家有睇過佢喺社交平台上所分享嘅福利相，從佢性感迷人嘅造型，仲有唔少前凸後趷嘅大尺度寫真，真係好難想像佢以前原來係宅女一名！

據Maming Kongsawas稱因為自細身形豐腴，加上天生膚色比較黝黑，名副其實係又肥又黑。不過當時佢並唔注重外表，所以一啲都唔介意，直至佢遇上一個心儀男仔之後，便決定要變靚，於是佢的起心肝減肥及美白肌膚。之但係，幻想總是美好，現實卻是殘酷，Maming Kongsawas以為自己變靚後就能夠得米，卻估唔到當佢成功減肥後，男方已經同另一個女仔拍拖。不過凡事有失必有得，雖然男朋友仔冇咗，但係變得樣靚身材正嘅佢，卻獲星探發掘，就係咁，從此踏上模特兒生涯。

火速爆紅

咪睇Maming Kongsawas外形咁索，家陣模特兒事業又發展得咁順利，佢表示其實初出道時收入唔穩定，為咗提升競爭力，唔單止每日去做健身保持身段，同時亦學習跳舞及捽碟技術，希望能夠擴闊發展空間。不過最令佢估唔到嘅係，其實想爆紅原來唔係難事，只要肯走性感路線就得！

話說當時佢為一本男士雜誌拍攝一輯比堅尼寫真，卻發現件泳衣Size細咗一個碼，但為咗完成工作，惟有頂硬上照着，結果營造出「胸」湧澎湃嘅效果，同時呢輯寫真出街後大受歡迎，令佢火速爆紅！自此之後，佢便轉行性感路線，除咗露事業事，仲經常出「股」惑，不但喺模界嘅人氣愈嚟愈高，更聯同幾位性感模特兒組成女團喺夜店表演，盡情搵銀。而早前佢仲開設埋OnlyFans帳號，製作更大尺度嘅成人影片，不但夠晒吸睛，而且吸金力超強。

Maming Kongsawas嘅成人演出固然吸睛，但單係睇佢嘅性感寫真，同樣足以令人興奮無比，事關純情嘅外表加上大尺度嘅演繹，叫人點可能唔睇到眼定定呢？

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：34D-25-34