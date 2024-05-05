【是日通勝】

農曆三月廿七

甲辰年 己巳月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：裁衣、飾垣、伐木

忌：動土、遠行、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、30、19

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

金牛座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

雙子座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

巨蟹座：苦無機會向心儀的異性獻殷勤，心情鬱悶。

獅子座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

處女座：愛情運非常好，主動示好可打動心儀對象。

天秤座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

天蠍座：與情人發生衝突，務必以成熟的態度處理。

人馬座：購物時嘗到甜頭，有望以低價買得心頭好。

山羊座：小心駛得萬年船，謀事謹慎一點就冇問題。

水瓶座：很適合談情說愛，工作就留待明天再做吧！

雙魚座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）馬 人緣旺

（跌）豬 精神差

鼠：情緒易激動，對各種事情都放不下心。

牛：理財策略可進取一點，獲利機會不低。

虎：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

兔：精神差，昏昏欲睡，趁今日好好休息。

龍：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

蛇：社交運不錯，易跟陌生人打開話匣子。

馬：相約友人開飯局，有助拓展人脈網絡。

羊：跟伴侶的想法有差異，謹記互相包容。

猴：要加倍注意身體狀況，盡量減少外出。

雞：運勢差是暫時性，對現狀不應太悲觀。

狗：財運不錯，投資可以一試，但要謹慎。

豬：是日沖煞，備受壓力煎熬，身心疲憊。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

「名字」對人的運程有何影響？

人的姓名不僅傳承了人的情、意、志，蘊含了人的精、氣、神，還在一定程度上影響着一個人的運勢。

從命理改運的角度講，名字不僅僅是一個符號，還包含着各種資訊，就像符咒，好名愈叫愈吉，凶名愈叫愈凶，從而影響一個人的學業、事業、感情和婚姻。人生百歲只留名，好的名字會伴隨人一生，對一個人的影響非常大！故起名、改名、分析名字的方法，具有一定的科學性。

俗話有話「一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生」，名字對應調整的是後天運勢，名字取得不好，命運肯定會受到一些消極影響。它是在命運基礎上的一個強化因素。

需注意的是，太大的名字不能取，取名必須按改名人先天八字五行狀況，利用新名在五行上給予補充調整，達到平衡作用。名字字音講究五行相生，配以天、地、人三才吉祥組合，通過其靈動力，調整健康與運程。總結構講求天、地、人、總、外五格相互配合順應，並採用吉祥數理，才可構成運勢成功、生活美滿的誘導力。