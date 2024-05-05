楊丞琳晒腰賣萌　歌聲悼愛犬爆喊收場

「可愛教主」楊丞琳正忙於舉行巡唱，不過日前亦抽空到重慶出席音樂節，並獻唱4首經典歌曲，翌日即出發青島為前晚（3日）開唱做準備，心情大靚的她，除了晒纖腰勁歌熱舞，還於現場拍攝花絮的攝影師鏡頭前賣萌，既嘟嘴送吻又派心心，氹得當地歌迷尖叫聲連連。

不過演出期間，楊丞琳也展現感性一面，獻唱《泥土》一曲時，表示特別把歌曲獻給已在天堂上狗狗，更指該曲收錄於2019年專輯，當時想構思一首屬她與狗狗的歌曲：「當時牠已經年紀很大，我知道牠可以陪我的日子不多，所以想盡早有個作品做紀念，我是行動派，覺得愛是要及時，當時狗狗不知道發生甚麼事，我還帶牠拍MV，希望把對牠的愛，視作禮物永遠留下來。」更指與愛犬生日日子距離不遠，故特別選擇青島場次作來演繹該曲。」

過當楊丞琳演唱至中段，加上現場播放着有愛犬參與的MV作為背景，即使伊人揚言絕不轉頭看，但受歌詞感染，加上與愛犬的種種片段浮現，她最後忍不住缺堤爆喊，在場歌途不斷大喊：「加油！」、「我們一直都在、一起哭。」但她已唱不下去，最後更要出動化妝師即席補妝，她說：「我唱不下去，不好意思，因為狗狗在2022年離開，牠陪我快要17年時間，我一想牠就會哭，其實我不擅長發洩負面情緒，我以為今天可以鎮定好情緒的，最後還是不行。但導演可以拍我大特寫，因為平常粉絲很少看見我哭，尤其是眼淚流出來，因為我比較逞強，但我OK的！」