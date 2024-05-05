星玄｜林明禎擔任魏浚笙MV女主角　卻不及一男演員搶鏡

今日係5月5日農曆三月廿七，今日肖馬嘅朋友人緣旺，可以相約友人開飯局，有助拓展人脈網絡。肖馬嘅女神林明禎近年來港發展，接商演、廣告同埋拍電影，密密做到冇停手，人氣極高。早前佢接受訪問嗰陣就話，想喺香港置業，所以希望有多啲工作，明禎趁今日人緣旺，快啲約多啲朋友食飯，人脈廣闊咗，工作自然來，收入自然多！

除此之外，明禎仲參演魏浚笙（Jeffrey）嘅新歌《傢俬》嘅MV女主角，同Jeffrey飾演情侶，由開始濃情蜜意嘅同居生活，再到最後嘅激烈爭吵，MV劇情既甜蜜又虐心。雖然MV由兩位人氣藝人擔綱，但網民竟是大讚飾演年長魏浚笙的謝君豪好戲，甚至指他令MV提升到另一層次。此外，原來呢首歌曲係Jeffrey經理人兼女友Evelyn首次執導，亦得到不少網民大讚。

而幸運星係處女座，愛情運非常好，主動示好可打動心儀對象。黃美棋就係處女座，童星出身嘅佢，同男友鍾健威（Ray），上個月舉行婚禮，而且婚禮後即刻有好消息傳出，就係老公鍾健威獲得「星級人氣婚禮司儀」大獎，可見黃美棋相當旺夫。新婚夫妻自然濃情蜜意，今日記得同老公出去約會過下二人世界，感情一定滿分。