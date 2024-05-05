伍允龍被觀眾挑機　起飛腳再突襲推倒落地

武打影星伍允龍在新片《九龍城寨之圍城》做大奸角「王九」幾近無敵，片中身懷硬氣功，差點擁有不死身，然而伍允龍本身食過夜粥，相當好打。

《九》片近日亦成為城中熱話，片中4位演員林峯、胡子彤、伍允龍和張文傑昨日（4日）四出謝票，而伍允龍一直都會在謝票場，找觀眾出來示範寸勁，不過昨日就發生觀眾突然動粗事件，更對伍允龍起飛腳兼推倒地上。

從網上影片可見，伍允龍照原定安排，即場找一位現場觀眾示範寸勁，其中一名中年男子積極回應，而被選中後一直顯得相當興奮，當伍允龍拿起道具作示範工具時，該名觀眾突然起飛腳踢開該道具，隨後再加一個轉身飛踢，踢中伍允龍下身，當時大家已被他的舉動嚇親，但伍允龍就表現得相當淡定。

隨後到示範寸勁時，該男子要求林峯站在他身上頂住，而當伍允龍出招，他立即被震到退後數步。事後該男子看似不甘，雖伸手向伍允龍示意握手，但就趁對方不留神，使勁出膊用力撞對方，令伍允龍一時間失平衡當場倒地。而該名觀眾便舉起單手，示意勝利，此舉令全場觀眾嘩然。影片流出後，大批網民在留言處力斥該名觀眾冇品，趁伍允龍不為意推撞對方，勝之不武。