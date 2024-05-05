【心理測驗】秒測你的實際精神年齡

有人看着沉着，卻童心未泯；有人看似稚嫩，卻心事重重，這其實和我們的精神年齡有關，就像有的人雖然年齡不斷增長，但為人處世卻幾乎沒有變過。近期網上瘋傳的「溜滑梯」心理測驗，只需短短幾秒就能測出你的真實年齡，快來試試吧！

【問題】

憑第一直覺選出你喜歡的溜滑梯。

【答案分析】

選擇第1個：精神年齡30多歲

私底下的你其實挺成熟，你會視情況展現性格中成熟或是孩子的一面，你很有平衡各種狀況的能力，人際關係也處理得相當好，但在關注周圍人事物同時，也別忘了初心，把自己也考慮進去。

選擇第2個：你精神年齡10多歲

你精力充沛，對任何事情都感到好奇且有衝勁。你處理事情積極，容易不顧一切的往前衝，也是因為這股傻勁，讓你總有意外的收穫。

選擇第3個：你精神年齡50多歲

你對很多事情都採取觀望態度，即便想這麼做，也會幾經思量才會行動。正因為你的沉着，無論遇到甚麼事情都能冷靜面對解決，關關難過關關過，讓你的智慧又更上一階。

選擇第4個：你精神年齡80多歲

你身邊的朋友都相當依賴你，你沉穩又值得信賴，朋友總喜歡讓你給他們出主意。你的心情不太會表現在臉上，外人總覺得你很深沉，但這只不過是你保護自己的方法而已。

選擇第5個：你精神年齡20多歲

你喜歡作夢，熱愛編織各種夢想，越挫越勇的你，總喜歡奮勇前進，喜歡將失敗轉為動力，心態健康，即便遇到任何困難也能笑着看待，總會有解決事情的方法。

選擇第6個：你精神年齡40多歲

你做事情習慣替他人着想，你會優先考慮別人的感受，擅長隱藏真實的自己，只為了處理好人際關係，但有時候過度忍只會讓你感到難受，間中和朋友吐苦水，也有益身心健康。