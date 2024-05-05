【營事檔案】越式蔗蝦

越式蔗蝦是越南菜中的一道經典菜式，其特色在於將蝦漿裹在甘蔗上，然後烤制或炸至金黃。這道菜的風味來自於蝦肉的鮮甜和甘蔗的自然甜味。在食用時還可以啃咬甘蔗棒，享受甘蔗汁的甜美，是十分有特色的越南菜。

甘蔗高糖欠纖維

甘蔗是一種熱帶植物，其莖部含有豐富的糖分，也是製糖的主要原料。蔗糖都是碳水化合物的來源之一，可為身體快速帶來能量，並有助於保持身體水分。但由於甘蔗糖分高，食用時又攝取不到當中的纖維，因為不建建經常以及當成水果食用。

西蘭花苗一樣有營

西蘭花苗是一種蔬菜，是西蘭花和青梗菜的雜交品種。它結合了西蘭花的花蕾和青梗菜的長莖，口感較西蘭花更為細嫩。除了中式的蒜蓉炒西蘭花苗外，西蘭花苗更可有西式的做法。將西蘭花苗與檸檬汁和適量橄欖油混合，然後烤至輕微焦脆，就完成檸檬烤西蘭花苗。西蘭花苗與西蘭花一樣，含有豐富的維生素C、維生素A以及維生素K，這些維生素對增強免疫系統、維持視力和促進骨骼健康都非常重要。

越式蔗蝦

材料：

蝦膠 250克

甘蔗 10條

西蘭花苗 5棵

調味料：

鹽 1茶匙

糖 半茶匙

生粉 3茶匙

魚露 適量

麻油 適量

做法：

1) 西蘭花苗焯熟備用

2) 蝦膠加入鹽、糖及生粉攪拌並起膠，再加入魚露及麻油拌勻

3) 甘蔗切段及切走外皮

4) 將蝦膠包裹甘蔗，一端留出5厘米

5) 蔗蝦掃上油，放入氣炸鍋180度炸10分鐘，反轉再炸5分鐘

6) 在西蘭花苗上擺上蔗蝦，食用時可配上甜辣醬

謝施敏(Kirby) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。