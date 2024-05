陳凱琳密實獨遊東京　秘買禮物氹鄭嘉穎同3個仔

前港姐冠軍陳凱琳(Grace)與視帝鄭嘉穎結婚後誕下3子,4年抱3非常幸福。Grace近年轉型做KOL,不時以性感打扮示人,靚相經常成為話題。然而,近日有網民在東京新宿偶遇Grace,發現鏡頭後的陳凱琳穿得分外密實,她被直擊遊日選購小禮物給家人。

網民更將照片上載社交網,寫道:「在新宿偶遇到2013年香港小姐陳凱琳,只因人群中多看你一眼便有了這個合照,本人好Nice很漂亮很親和哦!」從相片上看到Grace由頭包到腳,頭戴冷帽,穿上粉紅色長袖恤衫及軍綠色軍褲,穿着簡樸,連網民都指跟平時在社交網所見的性感形象大不同。而她手上拿着兩盒玩具車輛,還有一件粉紅色tee,估計是買給囝囝和老公鄭嘉穎。

Grace之後在社交網限時動態貼出了一條爸爸接機的短片,她以英文註明,「當你32歲了,但你爸爸仍然堅持去機場接你。(When you\'re 32 but your dad still insists to pick you up from the airport.)」影片看到陳爸爸陳桂祥在接機大堂見到女兒時,即高舉雙手,Grace看到爸爸時,他便走向閘口舉起手指公,然後示意為女兒拿行李,可見陳爸爸對女兒非常關愛。