陳凱琳密實獨遊東京　秘買禮物氹鄭嘉穎同3個仔

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝鄭嘉穎結婚後誕下3子，4年抱3非常幸福。Grace近年轉型做KOL，不時以性感打扮示人，靚相經常成為話題。然而，近日有網民在東京新宿偶遇Grace，發現鏡頭後的陳凱琳穿得分外密實，她被直擊遊日選購小禮物給家人。

網民更將照片上載社交網，寫道：「在新宿偶遇到2013年香港小姐陳凱琳，只因人群中多看你一眼便有了這個合照，本人好Nice很漂亮很親和哦！」從相片上看到Grace由頭包到腳，頭戴冷帽，穿上粉紅色長袖恤衫及軍綠色軍褲，穿着簡樸，連網民都指跟平時在社交網所見的性感形象大不同。而她手上拿着兩盒玩具車輛，還有一件粉紅色tee，估計是買給囝囝和老公鄭嘉穎。

Grace之後在社交網限時動態貼出了一條爸爸接機的短片，她以英文註明，「當你32歲了，但你爸爸仍然堅持去機場接你。（When you\'re 32 but your dad still insists to pick you up from the airport.）」影片看到陳爸爸陳桂祥在接機大堂見到女兒時，即高舉雙手，Grace看到爸爸時，他便走向閘口舉起手指公，然後示意為女兒拿行李，可見陳爸爸對女兒非常關愛。