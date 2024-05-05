蔡依林冇受監控鏡頭事件影響　着爛褲貼地搭重慶地鐵

台灣天后蔡依林（Jolin）近日在內地開唱，她搭重慶軌道交通（地鐵）的監控鏡頭「放蚊」畫面竟然曝光，因事件涉私隱問題，成為城中熱話。不過這沒有影響Jolin的心情，她趁工作空檔四處旅遊，昨日（4日）就晒出在當地散心的照片，零偽裝大方現身地鐵站，下半身的超狂穿搭更引起大批粉絲注意。

照片中只見Jolin放下一頭長髮，架墨鏡在地鐵站口拍照，身穿黑色寬鬆T恤，印有彩色圖樣及文字，看起來相當顯眼，而零偽裝的她，下秒更脫下墨鏡站在地鐵閘門口，大方展現女神43歲的凍齡樣貌。

值得注意的是，比起寬鬆保守的上衣，Jolin搭配了一件牛仔破褲，一邊破在大腿根部，只露出一點白皙肌膚，但另一邊從大腿延伸膝蓋幾乎全破，只保留小腿的布料，穿上球鞋展現隨興和休閒的風格。

超狂穿搭曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖：「太美了，像清純少女」、「我小時候的蔡依林就是這麼純粹可愛」、「怪美的，那褲子破得很有型」，但也有粉絲開玩笑表示褲子會引來長輩關心，「這褲子會被阿嬤們關心」、「有沒有布幫忙補一下褲子」、「我媽說褲子很時髦！」