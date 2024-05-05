迪麗熱巴春晚着紮染驚為天人　為新疆喀什吸15萬遊客

新疆美女迪麗熱巴在今年春晚舞台上，獲邀安排在家鄉新疆喀什表演跳舞，引來一片讚好，亦因此帶動當地旅遊經濟，令喀什成為熱門打卡地。因應她的效應，更隨之帶動當地民族服飾的銷售，有不少遊客亦趁近日內地長假期前往當地遊玩旅拍。

據內地媒體報道指出，春晚過後有店舖每日更可以賣出1萬人民幣左右的「艾特萊斯」（即紮染的絲織品）和民族服飾，可見熱巴的影響力驚人。

在春晚舞台上，41年來首次在新疆喀什設立分會場。而當晚熱巴則身穿民族服飾在充滿古城特色的舞台上跳舞，展現新疆扭脖子舞特色，相當唯美。正因為這一場表演，打開了新疆喀什知名度，隨即成為旅遊熱門打卡之地。有報道指出，在新年期間當地每日吸引15萬人次流量，帶動了當地的旅遊經濟。

熱巴隨了令喀什成為熱門旅遊之地外，有不少民眾更模仿她身穿當地民族服飾旅拍，在喀什各個景點拍照，亦因此而帶動當地「艾特萊斯」和民族服飾銷售。有店舖負責人表示春晚過後生意額大增，春晚之前每日只賣出4千人民幣左右，春晚過後則每日可賣出1萬人民幣左右，升幅非常之大。

另外，有遊客更看中「艾特萊斯」，甚至訂製成衣，帶動當地的布料市場大幅增長，一套「艾特萊斯」的手工價錢由幾百人民幣至上千人民幣不等。由此可見迪麗熱巴的影響力果然非常之強，難怪大家都激讚她是新疆的驕傲。