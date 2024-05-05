Anson Lo爭男歌手獎　感謝粉絲無條件幫手拉票

男團MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）今日（5日）現身沙田出席活動，跟主題樂園卡通角色齊齊合照，又與現場觀眾玩遊戲，吸引超過500位「神徒」（粉絲暱稱）逼爆商場，Anson Lo甫登場即引來神徒高聲尖叫，完成活動他亦未有立即離開，更走到粉絲面前揮手打招呼及給粉絲拍照，看來心情大靚。

Anson Lo受訪時分享自己童真一面，指小時候最喜歡跟家人到主題樂園遊玩：「通常睇埋煙花先走，會叫媽咪買精品、公仔同家姐一齊玩。（媽咪會要求成績好先買？）唔會，喺佢心目中讀書係基本要做嘅，哈哈。」他表示家人仍在外遊，這幾天大慨要靠外賣填肚，又笑指自己不夠精神不敢在家明火煮食，以免發生意外。

提到官方歌迷會剛宣布MIRROR 12子將在6月在九展舉行見面會，問會否擔歌粉絲為撲飛煩惱？Anson Lo説：「會擔心粉絲要搶飛，亦擔心大家因為搶唔到飛冇機會入場而失望，知道搶飛情況好難避免，希望每一個人都有機會入場，就算見唔到我都可以見到其他成員。」提到九展將於6月30日停用待拆卸重建，他表示今次應是MIRROR於九展舉行的最後一次活動，坦言九展是陪伴MIRROR成軍的地方：「九展感覺就好似屋企咁，我哋仲有間房要嚟放粉絲送嘅禮物同信，當時比賽嘅衫同道具仲喺度，所以耐唔耐會返去一次，係裝滿回憶嘅地方。」

談到《Chill Club推介榜年度推介23/24》將於下周日舉行，問他對男歌手獎信心？他説：「每一年我都係講隨緣，始終頒獎禮變化多，冇話一定會有獎，所以都係平常心，就算唔係我攞歌手獎，MIRROR攞獎都係一種肯定。」又指每次頒獎禮都會感受到粉絲無條件支持：「Fans會喺Story講組隊幫我拉票，我知佢哋好辛苦要身兼多職，要搶飛、又要Loop歌，知道佢哋好忙要返工，仲抽私人時間做咁多嘢，真係唔容易。」提到剛推出的新歌《深閨》點擊數已突破140萬，他說：「呢首歌同我平時嘅跳唱歌唔同，我每年都慣性一年一隻慢歌，所以我都好重視，除咗Fans之外希望街客都鍾意，始終慢歌喺香港嘅市場佔嘅比率比較多，如果聽開慢歌嘅人都鍾意我會更加滿足。」