沙律轉另一社交平台講「禪」　問網民覺得自己值幾多錢？

宅男女神張沛樂（沙律）因凸出身材和爽朗的性格而受到網民追捧。早年參加ViuTV《美選D.n.A》時更可算是她的巔峰期。她近年先後與林耀聲和ERROR成員吳保錡拍拖，最後也分手收場。自此聲勢大不如前，社交網更新頻率減低不少，與昔日相比也減少了非常多「福利圖」。

不過沙律在另一社交平台上卻相當活躍，她喜愛在此分享一些靈修和禪修。從貼文的追蹤上可以看到，今年3月沙律開始更新，她寫道自己得到了一本「禪修入門」的書籍，稱可以「教導如何用覺知去覺察身體的感官。色，香，味，觸，法，從而找到真正的自己。」她又寫道：「愛與偕慧，慈悲是因為證得空性，才能夠有強大生命力和心靈去愛整個自己」十分之「禪」。

連日來，她亦不斷在Threads上寫上自己的進程，又分享一些自己對禪修之類學說的看法，例如近日就有一篇講及「靈魂的降生與使命」的文章，當中提及夢、力量、思維陷阱、六道之說，實在令人摸不着頭腦。

似乎網民對她這些文章都大惑不解，與之前的社交網貼文相反，她在新平台大部分貼文都只得「小貓三四隻」畀like及留言。唯獨其中一篇「較多人」關注，她沒有分享有關禪修的睇法，反問：「你們覺得自己值幾多錢？」有網民就說回答：「好值錢，先不論做啲咩，內藏都夠值錢！」又有人回答：「有平有貴，視乎係咩人同事。」