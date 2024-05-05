Urus SE插電式混能超級SUV

配備全新插電式混能系統的新發表Urus SE，擁有800CV綜合馬力輸出，950Nm綜合扭力更可在1,750rpm爆發，並可保持至5,750 rpm。（互聯網）

Lamborghini持續推動旗下車型電氣化，繼先後推出Sian和Revuelto超跑之後，現在終於輪到超級SUV—Urus。配備全新插電式混能系統、總馬力輸出達800CV的Urus SE日前正式發表。

新車配備經過重新設計的4.0L雙渦輪V8引擎，與電能動力系統實現最佳協同工作。不單止擁有800CV綜合馬力輸出，950Nm綜合扭力更可於1,750rpm爆發，並可保持至5,750rpm。0-100km/h及0-200km/h加速分別僅需3.4秒和11.2秒完成，極速達312km/h。而25.9kWh鋰離子電池位於承載底板下方、後電子差速器上方。位於8前速自動波箱中的永磁同步馬達可為V8引擎助力，亦可用作牽引元件，實現純電動四輪驅動，並可在純電模式下以192CV馬力及483Nm扭力輸出行駛約60km。

Urus SE首次採用全新中置縱向電驅動扭力向量分配系統，配備電控液壓多片式離合器，可在前後車軸之間進行連續、可變的驅動扭力分配。在能量轉換器與全新的後電子限滑差速器協作下，提供最大抓地力和靈敏度，使車輛以最佳方式適應各種路面條件和駕駛風格，包括「在需要時作出」過度轉向，帶來純正的超級跑車駕駛體驗。