傅嘉莉扮學生妹　與蕭正楠熱戀慘被棒打鴛鴦

由冼靖峰、蕭正楠（Edwin）、曹永廉、傅嘉莉（Kelly）、羅毓儀（Yuki）等，主演的無綫新劇《神耆小子》明日（6日）首播，近年在劇集中屢見突破的Kelly ，這次飾演生性溫馴的有方，原本與Edwin飾演的趙子勇愛得熾熱，可惜被棒打鴛鴦，有方後來被迫嫁給別人，最終更遭老公背叛離婚收場，變成「獨立女性」，並誓要靠自己雙手創一番事業。為配合角色，Kelly收起性感、主力以簡潔清爽造型示人，由於劇集將穿插不少Kelly與Edwin昔日的戀愛甜蜜畫面，Kelly其中一幕會以學生妹造型上陣。現年39歲的Kelly，穿上藍白色校服配以青澀笑容令人眼前一亮，加上佻皮又溫柔地餵Edwin食雪條的畫面，「初戀」感覺爆燈，更有不少網民留言表示想起昔日經典檸檬茶廣告：「好掂呀」、「少女感十足」、「好靚好青春」。

至於與冼靖峰飾演一對的Yuki之前多以客串身份或少女版角色亮相劇集，這次終擔大旗躍升女主角系列，並會與「妙音龍子」冼靖峰發展感情線，為了給觀眾帶來新鮮感，Yuki除了會以色彩鮮艷的短打造型上陣，頭髮亦加了Shocking Pink Highlight，為可愛外表增添玩味。