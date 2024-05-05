孖韓星Jessica開騷！Stanley再晒肌　ERROR講韓文變粗口

兩大人氣男團MIRROR與ERROR將孖韓星鄭秀妍（Jessica）開騷，開騷前夕ERROR發揮「語言天分」，即場示範將韓文變廣東話粗口，「大表波」Stanley預告肌肉再現舞台，Alton則承諾音樂會上會新元素，讓大家好好期待。

男團MIRROR 5子楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）將聯同ERROR跟韓團少女時代前成員Jessica下月在亞洲國際博覽館開騷。

隊長Lokman透露屆時兩隊男團會合體演出，互唱大家的歌，並有機會跟Jessica合作，問到哪位成員如此幸運跟Jessica同台？ERROR成員何啟華（Dee）表示：「我哋全部，其實係Jessica最幸運可以同我哋一齊演出，哈哈！」歌曲方面，他們稱不會跟Jessica合唱韓文歌，預計會合唱英文歌。至於會否學定幾句韓文好跟Jessica溝通，Dee認為練定幾句也冇用：「見到Jessica好似去韓國旅行咁，都係講句唔該、多謝。臨場發揮不穩定，所以都係用番英文。」笑指可能Jessica已學定幾句廣東話跟他們交流。而學過韓語的Alton自爆曾在一個訪問中要講韓文「等我嚟啦」，但在ERROR的演繹下變成廣東話粗口，Dee及梁業（肥仔）即時神還原演繹，場面爆笑！

除了合唱，各人也有Solo環節，然而，眾人中唯獨Dee未有個人歌曲，他坦言：「因為今次個主題係Katch the Pop，所以我畀個挑戰自己，想做一個認真嘅K-Pop表演，我喺個組群提出咗呢個意見後，冇人覆我，我以為大家都否決我呢個意見，但原來唔係，大家都幫我盡力完成。」至於肌肉擔當的「大表波」Stanley逢騷必騷肌，問到今次會否再次騷肌上陣？他說：「肥仔個身形比我更加立體，我都要抖吓啦，都攰，巡迴咗幾個月，我都想食吓嘢，雖然唔會好似演唱會咁誇張，但都會有嗰啲元素。」而Frankie稱今次演出最突破是跟ERROR合作，表演上更擴闊及會做一些平時不會做的事，Alton補充由於半年內進行了40多場巡迴，承諾今次音樂會定注入新元素：「一定係大家未睇過，不過好多仲係概念中，畢竟我哋之前唔喺香港，只能喺群組度隔空開會。」