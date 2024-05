潘靜文情緒崩潰終日以淚洗面　炎明熹隔空打氣

「聲夢小花」潘靜文(Sherman)曾於訪問中表示自己屬雙魚座,比較多愁善感兼愛幻想,故心情經常大起大落,坦言在觀眾或鏡頭前是開朗的人,但私下都有沉靜的一面。她今日(5日)於社交上載多張自拍照,驚見她哭成淚人,雙眼也哭到腫了,她寫到:「It's OK to be NOT OK。最近學識跟自己說這句話,其實這一段日子真的不太OK,想了很久要不要說出來,怕大家擔心,幾乎每天都在哭,控制不了,彷彿中了詛咒一樣,記得有一天去拍攝前 ,不由自主地哭,停不了,眼睛腫了,要立刻敷冰消腫,之後裝作正常去拍攝。記得有一晚跟朋友喝酒,在酒精的氛圍下哭成淚人,隔天雙眼腫得過份。但最壞的時候過去了,是醜的,是失控的,網絡世界大家都活在美麗的濾鏡下,今次想紀錄一下自己,頭半年沒有濾鏡 ,最真實的感受和經歷,原來自己再樂觀也會受情緒困擾,不斷的自我質疑。下半年會好的,加油!這段時間要好多謝媽咪的陪伴和體諒,i love my mom so much.」有網友更擔心潘靜文情緒出現問題。

多位《聲夢傳奇》戰友亦留言為她打氣,好友炎明熹留言:「永遠要相信美好的事情即將發生,加油Sherman,有很多人愛着你,會好起來的,一齊加油。」鍾柔美亦有留言:「Take care ! We’re always here for you。」姚焯菲亦表示認同,詹天文留言:「辛苦了,加油,風雨過後總會有彩虹,相信一切都是最好的安排。」蔡愷穎留言:「加油!你要記得你身邊有好多好愛錫你嘅人,大家其實都喺你身邊,同埋呢個只係成長過程,不會是永遠,愛你,Stand by you。」

Sherman之後亦於限時動態中發文感謝大家關心,表示相片全都是之前拍下的,叫大家放心:「今次真係純粹想喺自己嘅平台,紀錄一下自己好叻咁捱過難捱嘅階段,希望唔會有人Over Read,衷心多謝每位留言Or私訊我嘅你。」