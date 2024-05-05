潘靜文情緒崩潰終日以淚洗面　炎明熹隔空打氣

「聲夢小花」潘靜文（Sherman）曾於訪問中表示自己屬雙魚座，比較多愁善感兼愛幻想，故心情經常大起大落，坦言在觀眾或鏡頭前是開朗的人，但私下都有沉靜的一面。她今日（5日）於社交上載多張自拍照，驚見她哭成淚人，雙眼也哭到腫了，她寫到：「It's OK to be NOT OK。最近學識跟自己說這句話，其實這一段日子真的不太OK，想了很久要不要說出來，怕大家擔心，幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣，記得有一天去拍攝前 ，不由自主地哭，停不了，眼睛腫了，要立刻敷冰消腫，之後裝作正常去拍攝。記得有一晚跟朋友喝酒，在酒精的氛圍下哭成淚人，隔天雙眼腫得過份。但最壞的時候過去了，是醜的，是失控的，網絡世界大家都活在美麗的濾鏡下，今次想紀錄一下自己，頭半年沒有濾鏡 ，最真實的感受和經歷，原來自己再樂觀也會受情緒困擾，不斷的自我質疑。下半年會好的，加油！這段時間要好多謝媽咪的陪伴和體諒，i love my mom so much.」有網友更擔心潘靜文情緒出現問題。

多位《聲夢傳奇》戰友亦留言為她打氣，好友炎明熹留言：「永遠要相信美好的事情即將發生，加油Sherman，有很多人愛着你，會好起來的，一齊加油。」鍾柔美亦有留言：「Take care ! We’re always here for you。」姚焯菲亦表示認同，詹天文留言：「辛苦了，加油，風雨過後總會有彩虹，相信一切都是最好的安排。」蔡愷穎留言：「加油！你要記得你身邊有好多好愛錫你嘅人，大家其實都喺你身邊，同埋呢個只係成長過程，不會是永遠，愛你，Stand by you。」

Sherman之後亦於限時動態中發文感謝大家關心，表示相片全都是之前拍下的，叫大家放心：「今次真係純粹想喺自己嘅平台，紀錄一下自己好叻咁捱過難捱嘅階段，希望唔會有人Over Read，衷心多謝每位留言Or私訊我嘅你。」