日本人氣偶像晒冷襲港　20位女神派福利

6月尾將有東瀛風襲港！日本人氣偶像團體乃木坂46，將繼2018年之後再度於6月28日登陸香港會展開騷，亦是女圑今年唯一海外演出，官方公布有20名成員，分別為 : 五百城茉央(MAO IOKI)、池田瑛紗(TERESA IKEDA)、一ノ瀬美空(MIKU ICHINOSE)、伊藤理々杏(RIRIA ITO)、井上和(NAGI INOUE)、岩本蓮加(RENKA IWAMOTO)、梅澤美波(MINAMI UMEZAWA)、遠藤さくら(SAKURA ENDO)、賀喜遥香(HARUKA KAKI)、川﨑桜(SAKURA KAWASAKI)、久保史緒里(SHIORI KUBO)、黑見明香(HARUKA KUROMI)、阪口珠美(TAMAMI SAKAGUCHI)、佐藤楓(KAEDE SATO)、田村真佑(MAYU TAMURA)、中村麗乃(RENO NAKAMURA)、向井葉月(HAZUKI MUKAI)、弓木奈於(NAO YUMIKI)、吉田綾乃クリスティー(AYANOCHRISTIE YOSHIDA)、与田祐希(YUUKI YODA)。

不少粉絲為迎接女圑在網上熱烈討論，而主辦表示今次是乃木坂46是以真正演唱會的形式演出，舞台有T位伸延及中央舞台，屆時粉絲可跟偶像近距離見面，同時大會為粉絲爭取一系列豐富福利，包括：全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照（形式有待公布）。

乃木坂46特別拍攝「打招呼影片」跟香港粉絲say hello ，影片更見到她們首次試用廣東話，而意想不到是，學的第一句廣東話，竟然是: 「 世一！」非常可愛。