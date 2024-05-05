誘人Body 惹火燒身

無論係男係女，擁有一副健美Body，先容易吸引異性，享受到人生樂趣，但如果過分賣弄，又好易惹火燒身！今日就大家分享一下同Body有關嘅趣味話題吧！

Body Worker 賣身搵錢

家陣世界難撈，好多打工仔為咗保住飯碗，日做夜做，一啲都唔錫身，而有種職業真係要人瞓身至搞得掂，講緊嘅係「Body Worker」，亦即係靠出賣身體嚟搵食嘅妓女！講起成人服務業，有一種生物令妓女聞之色變，佢就係外號叫「Body Lice」嘅陰蝨！呢種蟲寄生於人體毛髮，貌似螃蟹，主要透過性行為傳播，一旦中招，患者嘅私處會長出紅疹、異常痕癢，令人相當難受。

Body-guard 體貼享受

有乜嘢體位適合喺野戰使用而又能令雙方獲得貼身享受？有性學家就推介大家可以試吓「Body-guard」呢一招。玩法好簡單，女方站立，背向同樣站立嘅男方，只需將兵器對準私處，就能進行活塞運動。呢一招喺邊度進行都冇問題，所以成為野戰常用嘅體位，而且喺曳曳過程中，男方可貼身抱緊女伴，或挑逗對方嘅敏感帶，從而令快感倍增。

《I Need Your Body》癡女列陣

四仔界不乏以急色癡女為賣點嘅佳作，其中由Joymii喺2020年推出嘅《I Need Your Body》最具人氣！首先，片廠搵嚟Sybil A、Mary Rock、Alexa Tomas等多位癡女參演，單係呢個索女陣容已經夠晒吸睛；其次，故事內容夠晒鹹濕，講述一班好色嬌娃為咗得到肉體上嘅滿足，懶理男方喺度沖涼定去廁所，慾火一撻着，就會霸王硬上弓，將獸性徹底展現出嚟，就連Sybil A喺演出過後都笑稱，自己從未如此放蕩過。

同場加映：地表最強Body清宮仁愛

日本AV界好興賦予女優一啲稱號，以增強叫座力，之前有沖田杏梨被稱為「人類最強Body」，今日又出現「地表最強Body」接班，佢就係清宮仁愛。今年4月以E-Body專屬女優身份出道嘅仁愛，係典型童顏巨乳女優，究竟佢嗰對車頭燈有幾爆？答案係41吋J Cup，確係大得誇張，難怪佢嘅社交帳號可以喺短時間內吸納到超過2萬名粉絲！另外，E-Body為咗得到仁愛嘅加盟，使出銀彈攻勢，以該廠史上最高酬金，將對方從寫真出版社搶到手。想見識一下阿妹嘅激凸Body，千祈咪錯過其出道作《片廠史上最高價新人》喇！