【是日通勝】

農曆三月廿八

甲辰年 己巳月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、開市

忌：作灶、取魚、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：神經緊張，是時候放鬆自己，別想那麼多。

金牛座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙子座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易產生後遺症。

巨蟹座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

獅子座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

處女座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

天秤座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

天蠍座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

人馬座：運氣勝人一籌，學懂感恩，心情會更加好。

山羊座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

水瓶座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

雙魚座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，情緒不穩，易為小事動氣。

牛：給自己獨處時間，以免跟別人起衝突。

虎：很多事均按原定計劃進行，毋須操心。

兔：判斷力弱，粗心大意，不適合做決定。

龍：財運佳，但牽涉投資問題要量力而為。

蛇：獲貴人支持，有望在職場上吐氣揚眉。

馬：易惹是非，提防因一時意氣而說錯話。

羊：桃花運超強，單身者易遇上心儀對象。

猴：謀事要有足夠耐性，切忌三分鐘熱度。

雞：趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

狗：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

豬：處理大額投資要謹慎，以免得不償失。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

失之東隅 收之桑榆

成語「失之東隅，收之桑榆」的意思是指，你在某處有所失，在另一處終有所得。得到的未必是福，失去的未必是禍，如果事與願違，請相信上天另有安排。

最近應資深傳媒人的推動，在網上開設視頻，名為「元來有緣」，跟大家分享多年來在工作所遇到的部分真實個案。當然每個人的情況都不同，先要從個人八字去計算，再因應每個案例作出處理，不應迷信。

我們有病，不管看中醫或西醫，首先一定會按每個人的情況作診斷，才安排下一步治療；同樣地，大家不要被坊間的所謂大師誘惑，年年花大量金錢買來一屋風水改運產品，甚至習慣了稍為不買，就擔心有災禍降臨，問題是擺了後風生水起，其實是本身大運剛剛有所改變，走上好運。事實上，有些高人前輩都沒有大量利用產品去改變命運，只是適當地安放一些物品已有一定的加持力。

正所謂「知足不辱，知止不殆」，懂得知足的人，不會產生貪嗔癡，被人有機可乘，綑綁你的思維，適可而止才能走得更長遠。

一個人開始炫耀自己，往往就是災禍的開端，無論身處順境或逆境，內心都要像靜水般沉着，才能守得住自己福氣，你的人生才會「無往不利」。