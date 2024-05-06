星玄｜炎明熹全白背心Look　大晒型格女人味

今日係5月6日農曆三月廿八，肖雞嘅朋友財運旺，趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。肖雞嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）早前完成3場演唱會，仲將唱到喊嘅採排片段放上社交網，而喺上個月Gigi出席由後援會舉辦的慈善活動，同日推出人生首張實體唱片，由於限量發售，多區唱片店外出現排通宵的人龍，甚至有歌迷出價9千元喺網上「求碟」，Gigi你曾經話「想去做好每一件事，唔好辜負佢哋嘅期望」，你對歌迷嘅付出，佢哋都會用行動去話返畀你知㗎。

Gigi日前於社交網上大晒造型照，穿上白色背心、白色牛仔褲嘅佢，係鏡頭前大擺型格Pose，其中一張更疑似係床上嘅相，長髮散落，單手托住下巴，女人味十足，唔少網民都大讚GiGi百變。

此外，Gigi早前喺社交網上突然宣布做媽媽，原來係佢加入咗貓奴行列，養咗隻英短金影貓咪「炎三料」，仲為貓咪做簡介：「大家好，我是炎三料！7月19日出生，男。我媽 @yiminghay，請多多指教。」唔少網民都估計，「三料」個名應該係同Gigi喺參加《聲夢傳奇》嗰陣，分別勇奪「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍有關，更有Gi炎粉（Gigi粉絲專稱）去到「炎三料」嘅社交平台上留言：「好似好好攬，好cutee」、「記得唔好成日蝦Gi呀」等，十分搞笑。

至於今日幸運星係射手座，運氣勝人一籌，學懂感恩，心情會更加好。曾坐成年冷板凳嘅朱晨麗（朱朱）就係射手座，早前佢分別為劇集《反黑2》及《巾幗梟雄之懸崖》進行宣傳活動，雖然係《反黑英雄》入面，有好多動作場面，搞到傷晒，但朱朱為咗效果好都話問題唔大，朱朱你學識感恩，唔怕蝕底，相信嚟緊會有好多劇開㗎啦。