陳靜通宵激戰兩男變撻生魚　臨場加戲極速變臉

性感女神陳靜（Dada）日前通宵拍戲，與兩位猛男伍允龍及安志杰對打，難得她捱通宵都無跌Watt，反而大晒演技，拍攝打戲時「一秒變臉」由善良Mode瞬間入戲變「瘋婦」，發狂怒打，就算伍允龍施展真功夫凌空屈膝飛踢，都未及Dada搶鏡，難怪獲兼任動作導演的伍允龍給她加打戲作「獎勵」！事業至上的Dada，去年曾計劃到美國雪卵，但最終怕影響工作，只好暫打退堂鼓！

Dada、伍允龍（Philip）及安志杰日前於啟德拍攝動作劇情片《無名火》，以兩位武打男星掛帥，但當晚的拍攝卻被Dada搶了不少鏡，因該場戲講述Dada為幫助被Philip雙手扣實的安志杰，猛力地用保齡球樽打向Philip，事前3人試位，Dada都驚打到Philip，一臉「慘豬豬」模樣，要Philip多次叫她不用擔心，安志杰更「親身示範」拿起保齡球樽扑向Philip，之後正式拍攝，曾奪香港電影金像獎最佳女配角的Dada，一秒便投入角色，大力地打向Philip，眼神凶狠，之後3人有所推撞，Dada被多次撻落地，平日保持健身做運動的她，動作場面都拍得非常順利，這場混戰戲比兩位男主角更搶鏡！

Dada事後受訪，直言原來該場戲是獲動作導演Philip臨時加戲：「喺套戲打人同畀人打都有，但我嘅角色唔係識打嘅人，只喺中間會有啲戲打埋一份。」她笑言因即場加戲，所以很多內容細節不太清楚，不過就百分百相信Philip，亦不怕被打傷。

雪卵計劃Hold住先

談到今次拍戲難忘事，她說：「之前喺醫院有場戲要一鏡到底，我好鍾意，拍咗好多Take，因為要轉機位，成個鏡頭2分鐘左右，好好玩，但都緊張。」

Dada於事業不斷接受新挑戰，經常尋求突破，感情生活方面，雖有追求者，但暫未有拍拖。喜歡小朋友的她，去年曾經透露想在美國雪卵，不過最後因手續繁複，休養需時，擔心影響工作而令她卻步：「原來唔係咁簡單，我有諮詢過，有好多條件需要，所以我要深思熟慮先，但如果係都係呢幾年，依家要諗清楚，好多嘢話唔埋。」

Philip今次於《無》片身兼多職，更有份做策劃，對於好友安志杰，他自是讚不絕口，但原來今次不是他碌人情卡邀請對方，而是透過監製作出邀請，因他覺得熟還熟，公私要分明，認為最緊要合作開心。至於Dada，伍允龍亦非常欣賞：「Dada一入組拍第一場戲就係電影嘅Ending戲，要奔跑掙扎又要交戲，佢統統做到。（啱啱場戲畀佢搶晒鏡喎！）個個演員都搶鏡，其實今次個個演員都攞滿分，我當然係最開心啦！」他指今次拍攝相當順利，雖然他曾因在侷促環境下拍攝了十多小時，而出現中暑情況，但都是小問題，而該片在短短8日拍出30多分鐘可使用的打戲鏡頭，令他更加開心：「呢行平時1日能夠拍到兩分鐘用得嘅片經已好叻，今次真係破紀錄！」

安志杰封「網大一哥」 老婆JC送肉嘴

動作演員安志杰對老友伍允龍擔大旗拍打戲非常安心，適逢拍戲當日於保齡球場取景，不用埋位時，他都有拿起保齡球玩，可惜球技看來麻麻。

安志杰近年主力於內地發展，拍了《緝惡》、《黑白潛行》及《零號殺手》等多部網大，總票房高達1.3億人民幣（約1.42億港元），成績甚佳，更獲封「中國網大一哥」，連伍允龍都笑言平時會叫他做「網大王」！除了事業愈來愈好，安志杰家庭亦相當美滿，跟名模Jessica C.（JC）婚後育有一對子女Tessa及Elvis，上月18日JC生日，一家人齊齊食蛋糕慶祝，JC更錫勻老公及子女，幸福滿瀉！

林峯Chok到攞獎

藝人伍允龍除了忙拍新片，前日亦聯同林峯、劉俊謙等為主演電影《九龍城寨之圍城》四出謝票宣傳。一向以Chok見稱的林峯獲頒「九龍城寨最Chok居民」獎狀，他即在網上分享得獎照，引得一眾網友留言：「對啦對啦！最Chok就是你」、「咁Chok喺咪要獎勵一個演唱會？」